Pensionados también cuentan con una propuesta económica

Es fundamental que se mantenga la edad de jubilación. “Moverla no tendría sentido, en lo único que afecta es en la extensión del ahorro. Las personas tienen más tiempo de trabajo, y así mismo van a tener más tiempo de ahorro”, argumentó Yarce. En cambio, creen los pensionados, que aumentar la edad de pensión restringiría de alguna manera la inserción laboral de la población económicamente activa más joven.

Uno de los privilegios que se pide está en la sucesión de la pensión en caso de que falte el titular. “En las pensiones de sucesión no se está reconociendo la totalidad de la renta al cónyuge. Es vital que las entidades comprendan que sigue siendo un sustento económico importante cuando falta alguno de los acompañantes. No puede pasar que el cónyuge no tenga la posibilidad de disfrutar esa renta”, dijo Yarce.