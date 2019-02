Poder femenino, por más espacio en las empresas

Fue hace 12 años cuando Tatiana, como llamaremos a una gerente de ventas que prefirió guardar su identidad para contar esta historia, esperaba a su segundo hijo, tenía un matrimonio que parecía estable y era una versada ejecutiva en una aerolínea de renombre.

Completaba su octavo mes de gestación cuando descubrió que su pareja mantenía una relación con otra mujer. El hogar se desmoronó y, de un día para otro, la gerente se convirtió en madre soltera, con el agravante de que la mayoría de sus familiares y amigos se encontraban en otra ciudad.

Su trabajo era demandante. Tenía a cargo un departamento de 30 personas y la compañía se encontraba en un momento de transición. Ante su aparente desgaste físico y emocional, empleados y superiores comenzaron a preguntarse por qué Tatiana parecía rendir menos.

Por ese entonces, una amiga suya y gran ejecutiva en una empresa de telecomunicaciones, atravesó una separación similar y se quedó sola con un hijo pequeño, además murió al poco tiempo, y Tatiana se hundió un poco más.

¿Cómo sortear la carga desproporcionada que existe sobre las mujeres en el hogar, con las obligaciones de un alto cargo en una empresa? La terapia sicológica, la capacitación en liderazgo con un coach y el ejercicio físico le ayudaron a Tatiana a poner en orden ambas dimensiones de la vida: la familiar y la laboral, pero reconoce que la falta de apoyo y la cantidad de responsabilidades que asumió como madre soltera pusieron en riesgo su estatus profesional.

La excesiva responsabilidad en las tareas del hogar es, según María Adelaida Perdomo, CEO en Colombia de Aequales, consultora organizacional en equidad de género, la principal barrera para que las mujeres puedan asumir roles de liderazgo en las empresas.

“Muchas mujeres no pueden dar todo de sí mismas, porque deben hacer tareas del hogar. Las mujeres invierten 25 horas a la semana en eso, mientras los hombres solo siete. Es por esa razón que muchas veces las empleadas no aceptan ascensos. Aquí es difícil compaginar la vida personal con la profesional”, advierte Perdomo, e insiste en que mientras las mujeres sean las primeras proveedoras del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el hogar, siempre tendrán limitaciones para asumir las altísimas jornadas laborales que exigen los altos cargos en las empresas.

Para ella también pesan los estereotipos de género de parte de los empleadores a la hora de contratar o ascender a las mujeres para altos cargos. “Muchas veces los empleadores dicen que las mujeres cuestan más, que necesitan más permisos, que hacen menos y que no tienen la mano dura para tomar decisiones difíciles”, revela la CEO.

Sobre lo anterior, Natalia Moreno, experta en género y miembro de la organización Justicia Tributaria, comenta que muchas veces las empresas caen en sesgos, como creer que contratar a mujeres es más costoso por la normatividad de licencia de maternidad, que les otorga tres meses remunerados para estar con su recién nacido, cuando a los padres se les otorga solo una semana.

“Debería haber paridad en el tiempo de las licencias para padres y madres. Eso daría incentivos para la contratación de mujeres en todo tipo de cargos”, sugiere Moreno, y agrega que cuando una mujer interrumpe su vida profesional para asumir la maternidad hay estudios que muestran que nunca logra reintegrarse al mercado laboral de igual forma, mientras sus pares hombres siguen avanzando.