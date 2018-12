Así va la aprobación de la reforma tributaria

La ley de Financiamiento o reforma tributaria que busca 7,1 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2019 está ad portas de ser aprobada pues gran parte de su articulado ya tiene aval tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes. Este miércoles 19 cuando se acaban las sesiones extra el Congreso de la República deberá conciliar los textos que dejen la ley en firme a sanción presidencial.

¿Qué ha pasado en Senado?

En el Senado de la República se han aprobado 69 artículos sin proposiciones, 15 con proposiciones avaladas por el Gobierno de la República y 13 nuevos

Entre ellos ya pasaron las iniciativas que buscan ponerle IVA plurifásico a las cervezas con el cambio en la base gravable, que está constituida por el precio de venta menos el impuesto al consumo de cervezas, así como la exención del pago de el impuesto “los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana”, con excepción de los tratamientos de belleza y cirugías estéticas.

La factura electrónica también fue aprobada y su reconocimiento tributario incluye la validez por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el artículo referente a este tema, se asegura que los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras del Sistema POS no otorgan el derecho al descuento sobre el IVA.

En el aspecto de normalización tributaria se aprobó el artículo con referencia a la base gravable que “será considerada como el precio de adquisición de dichos bienes para efectos de determinar su costo fiscal”.

Los dividendos pagados a sociedades y que no fueran considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, fueron tocados con una tarifa de 7,5 % también entraron dentro de la votación en bloque así el que no considera a los Fondos de Capital Privado ni a los de inversión colectiva como contribuyentes e incluso el 65 en el que se introduce un régimen simple de tributación, en el que se sustituye el impuesto sobre la renta por un “impuesto nacional al consumo y el industria y comercio consolidado, a cargo de quienes opten voluntariamente acogerse al mismo”.

Los nuevos del Senado

En el senado de la república se aprobaron 13 artículos nuevos para la Ley de Financiamiento, también llamada Reforma Tributaria que incluye, un impuesto adicional de un dólar de los tiquetes aéreos internacionales con el fin de destinar estos recursos para la prevención y la lucha de la explotación sexual.

Adicionalmente se aclara que los dividendos que ya se hayan declarado en 2018 no son sujetos de la nueva contribución, sino solo los que se den partir de 2019 y además incluyó que la EPS intervenidas podrán deducir de renta la cartera.

Y una iniciativa adicional del senador David Barguil también quedó y fue gravar con cuatro puntos adicionales a las entidades financieras, entendido como una sobretasa transitoria. Así que quedarían pagando impuesto de renta de 37 % en 2019, en 2020 de 35 % y en 2021 una tasa del 34 %, para empresas que tengan una renta gravable igual o superior a 120 mil UVT.

Cámara de Representantes

Luego de más de cinco horas en sesión la plenaria de la Cámara de Representantes fue levantada a las 10:00 de la noche.

Durante la plenaria fueron aprobados 63 artículos de un articulado de 112. Entre ellos, el que establece que cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura pública o la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles.

También se incluyó el artículo que deja a los equipos y vehículos destinados para la gestión integral del riesgo contra incendio exentos del pago del IVA.

De igual forma, pasó la prueba el numeral que determina que los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, no podrán exceder del 50 % (o 5.040 UVT, es decir, 172.720.800 pesos) de su salario de representación.

Sobre el impuesto al patrimonio, se le dio el visto bueno al artículo 36 el cual establece que este tributo le aplica a quienes a partir del 1° de enero del año 2019, tengan posesión de 5.000 millones de pesos o más. El texto de la primera ponencia establecía que el monto debía ser desde los 3.000 millones de pesos en adelante.

“Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente persona natural poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”, sostiene el articulado final.

Con la aprobación de estos 63 artículos la Cámara de Representantes le dio luz verde al 50,81 % de la reforma tributaria si se toma en cuenta que ya no son 112 sino 124 tras la adición 12 apartados realizada por el Senado.

La sesión en plenaria de la Cámara se reanudará miércoles a las 9:00 de la mañana.