Las cuentas que se deben ajustar con el salario mínimo de 2018

No obstante los pronósticos favorables sobre el costo de vida para este año contrastan con lo que se observó en la última semana de 2017 cuando se incrementaron las cotizaciones de algunos alimentos en los principales centros de abasto del país.

A diferencia de 2017, este año ya no se sentirá el efecto de la reforma tributaria que tuvo como componente clave el aumento del Impuesto sobre las Ventas (IVA), que pasó del 16 % al 19 %.

Al igual que otros años, el ajuste del mínimo que fue del 5,9 % se convierte en referente de una serie de gastos y servicios que lo asumen para cambiar y subir.

De la mano del salario mínimo se incrementa, por ejemplo, el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la cuota moderadora en las EPS, las tarifas de las grúas y patios de las oficinas de tránsito y el aporte a pensión de quienes ganan un salario mínimo.

En ese sentido el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, sostiene que los efectos que se derivan del ajuste del mínimo son negativos. “En mala hora, muchas leyes y normas están definidas en términos de salarios mínimos y uno no entiende cómo funciona eso, porque es algo que no tiene sentido. Además, se mantiene la queja permanente de los jubilados quienes cuestionan la norma que establece que el monto de las pensiones se ajusta por IPC y no por salario mínimo. Generalmente, el ajuste del mínimo es mayor a la inflación”, comentó el dirigente.

Pero atados al aumento del salario mínimo (5,9 %) están los incrementos en los aportes que un trabajador debe hacer a su cotización pensional, y en una proporción similar el pago que las empresas deben hacer por concepto de riesgos laborales de sus empleados (ver gráficos).