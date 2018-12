El problema de resolver, en 15 días, el salario mínimo de todo un año

Jorge Coronel López, docente y experto en temas empresariales, aboga por la preservación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Considera que una de sus debilidades es que no ha podido explotar todo su potencial ni ejercer las competencias que le asignaron. También recuerda que existen subcomisiones territoriales que no son muy dinámicas. “Sería conveniente hacer pedagogía en los sectores publicos y privados sobre lo que representa la Comisión, pues es un espacio en el que están representados muchos intereses, y no solo el salario mínimo”.