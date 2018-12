Salario mínimo quedó en $828.116, subió 6% a 2019

Por NATALIA CUBILLOS MURCIA



En 22 años llega un nuevo aumento medianamente concertado del 6 % entre empresarios, sindicatos, pensionados y Gobierno. Para el 2019, el salario mínimo será de 828.116,52 pesos, lo que implica un alza de 46.874,52 pesos con respecto al de 2018.

Con este salario no solo se obtienen mayores ingresos sino más cobros en multas, impuestos, cuotas moderadoras de los servicios de salud y hasta el Soat que tienen esta medición como referencia.

El único actor que estuvo en desacuerdo fue la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que bajó sus expectativas del 12 %, incluso 15 %, hasta el 7 % lo que habría significado, en últimas, un aporte de 54.686 pesos y un salario final de 835.928,94 pesos.

Según la alocución presidencial de Iván Duque, este es el incremento más importante “en términos reales en los últimos 25 años” y se dio debido a que “se necesita reactivar la economía bajando la carga”, pero también haciendo un esfuerzo por “aumentar el ingreso de los trabajadores”.

El aumento en el subsidio de transporte fue de 10 %, por lo que quedará en 97.032 pesos, lo que también implica el aumento más relevante en los últimos 14 años, de acuerdo con el mandatario.

El aspecto clave que destrabó la negociación fue el compromiso con el Gobierno de que “no va a darse”, la prima extralegal que está haciendo trámite en el Congreso de la República, que ya pasó en primer debate, y que busca un ingreso adicional para los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos, es decir, 2,48 millones de pesos, así lo confirmó Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

Por lo demás, Quintero se muestra satisfecha con la decisión, y reconoció que pese a que el Gobierno no dio cifras “sí escuchó a las partes”.

Desde la perspectiva de Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la historia no es tan benevolente: “nosotros consideramos que ese incremento no es nada respecto a lo que habíamos planteado las centrales obreras”. También se mostró en desacuerdo en que no avance esta prima.

¿Impactos en la inflación?

Mauricio López, investigador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, aseguró que “el salario activa la demanda”, es decir que promueve que la gente adquiera bienes y servicios.

Para López lo anterior no afectaría inflación, si se tiene en cuenta que cuando se ha incrementado 3 o 4 puntos (reales) el salario por encima del indicador, no aumenta el costo de vida, pero sí en cambio, “una vez el ingreso de los trabajadores sube, se traslada íntegramente a la economía”.

Otra es la opinión del profesor de economía la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quién señaló a través de sus redes sociales que “subir salario mínimo un 6%, el doble de la inflación, con uno de cada diez trabajadores buscando empleo, no es una política que le haga bien ni a los trabajadores ni a la economía” y agregó: “El gobierno está corriendo demasiados riesgos con la economía. Es asunto serio”.

La misma perspectiva tenía la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que apoyaba un incremento del 4 %, resultante de tener una inflación cercana a 3,5 % y unas ganancias en productividad que no son superiores al 0,5 %.