.CO: el emprendimiento colombiano presente en casi todo el mundo

El activo digital no es nuevo. Existe desde 1991 cuando era administrado por la Universidad de los Andes, y 17 años después su control pasó a manos del Estado, a través del Ministerio de las Comunicaciones, hoy MinTIC.

Como modelo de negocio fue potencializado por tres colombianos, a partir de 2011: Nicolai Bezsonoff, Eduardo Santoyo y Juan Diego Calle.

El dominio, que inició con 27 mil páginas .CO, hoy ha multiplicado su operación por 80 veces y ha logrado que en 190 países existan sitios web con este sello nacional, el primero de ellos: Estados Unidos.

El .CO tiene más de 7 mil páginas posicionadas en el top de un millón dentro del ránquin de Alexa, referente de tráfico web en la industria, y es el segundo mayor dominio de América Latina.

EL COLOMBIANO habló con dos de los socios fundadores del dominio que ha llevado un pedacito de Colombia al mundo.

¿Cuál es el papel de .CO como plataforma de negocio?

Eduardo (E): “El Ministerio tiene la capacidad de definir el modelo de operación y las reglas con las que se debe manejar el dominio, pero contrata a un tercero (.CO) para la administración de ese recurso, que es el mismo modelo utilizado por otros países. Es una operación especializada, que requiere conocimiento y experticia”.

¿Entonces fue por licitación?

Nicolai (N): “Sí, ahí nos unimos unos jóvenes para formar un empredimiento y presentarnos a la licitación. Ganamos, incluso, contra el más grande de la industria, que era el administrador del dominio .COM”.

¿Con cuántas páginas comenzaron?

E: “Recibimos 27 mil sitios .CO, Hoy tenemos 2,2 millones en el mundo. Hemos crecido 80 veces. En Colombia, hay 300 mil páginas .CO, que son bastantes con referencia a la cantidad de población”.

¿De dónde viene la inversión para crecer?

N: “Ese es un punto importante. Si nosotros no nos hubiéramos fusionado en 2014 con Neustar —que es una compañía estadounidense del sector tecnológico que maneja varios dominios— todo nuestro esfuerzo habría desaparecido.

En 2014, la estructura de la industria de los dominios cambió radicalmente. Antes nuestra competencia era .COM, .ORG, .NET. Todos los grandes dominios. Ese año entraron 1.200 dominios más de cualquier tipo .DOC .DENTISTA, .NINJA; también con nombres de marcas importantes”.

¿Cuánto cuesta un dominio .CO?

E: “El precio varía dependiendo de dónde lo compres, del valor del mercado... oscila entre 15, 50 o 70 mil pesos un año, menos de lo que se gasta en trasnporte público en el mismo periodo”.

¿A quién va dirigida la oferta de .CO?

N: “A todo el que quiera presencia en internet. Especialmente a emprendedores. En este momento queremos aliarnos con Ruta N, Apps.co, INNpulsa, varios emprendimientos que son el futuro para la revolución 4.0”.

¿Cuánto esperan crecer este año con .CO?

N: “Este año esperamos superar el ritmo al que venimos creciendo de 8,5 % en páginas .CO y alcanzar un 12 % en la cifra anual.

Tenemos grandes campañas de posicionamiento. Contamos con presupuesto cercano a los 10 millones de dólares, para explicarle a la gente que este es un activo digital de Colombia que está generando valor para los emprendedores y para los nacionales”.

¿Qué otros dominios tiene Neustar?

N: “Tiene .US, de Estados Unidos; .IN, de India, y 280 más; pero el .CO es el más grande. Actualmente, en Neustar soy el vicepresidente de dominios, pero también trabajé en el área de seguridad, que hace parte de una de las líneas de negocio”.

¿De qué se trata?

N: “Es sobre ciberseguridad e infraestructura. Eso nos permite tener una inversión muy alta. Mucho más incluso que lo que produce el dominio .CO, por ejemplo. Nosotros le manejamos el DNS (ciberseguridad) y la estructura a Netflix, Uber, Oracle, Amazon varias compañías grandes. Entonces, la inversión en seguridad es muy alta, de 40 millones de dólares para este 2019; y de ahí el .CO y otros dominios se benefician”.