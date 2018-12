El recuento y lo que sigue en la guerra comercial

En noviembre 18 de este año Donald Trump anunció lo que consideraba una noticia alentadora sobre una posible resolución en el conflicto con China. Ese día el mandatario norteamericano afirmó: “China quiere hacer un trato”. El gigante asiático tenía la disposición de replantear las cargas arancelarias a 142 artículos que desde Estados Unidos llegaban a la nación. Solución que alivianaría la disputa que ya estaba tasada en 250 mil millones de dólares. A pesar de ello, Trump dijo que aún no era una lista aceptable, sobre la cual su administración pudiera fijar una hoja de ruta de entendimiento. Y en vez de encontrar los puntos sobre los cuales se podría fijar ese principio de solución al conflicto, Trump recordó: “Tenemos otros 267.000 millones de dólares que podrían traducirse en más efectos arancelarios, pero podríamos no tener que hacerlo. China quiere hacer un trato”. En ese momento los gobiernos profundizaron en la búsqueda de una agenda que estableciera cuáles serían los plazos de entendimiento, que ayudaran a mitigar el impacto para las industrias más vulnerables y empezaran a desmontar algunos de los aranceles. El presidente saliente de Alibaba, Jack Ma, dijo que la guerra comercial, además de traducirse en bienes o servicios más caros, se transformaría en un problema muy grande para los objetivos que tienen distintas multinacionales chinas de crear empresa en Estados Unidos. El directivo del gigante asiático en comercio electrónico aseguró a medios el pasado 7 de noviembre que la promesa de crear cerca de 1 millón de empleos en Estados Unidos quedaba en vilo. Sumado a lo dicho por Jack Ma, firmas como la fabricante de carros BMW han tomado la decisión de hacerle el quite a las afectaciones por las imposiciones arancelarias al acero. A la compañía alemana, le fue permitido ampliar su participación en el sector automotor chino para mitigar el faltante de vehículos que dejan de entrar desde Estados Unidos: la promesa es que BMW fije una producción promedio de 520 mil vehículos al año. De otro lado, la guerra también hizo que la productora de motos Harley Davidson decidiera fabricar fuera de Estados Unidos con el objetivo de escapar a los aranceles interpuestos por la Unión Europea, también inmersa en la disputa. Cada vez que desde China o Estados Unidos se han escuchado voces que intentaban avivar el enfrentamiento o buscar las soluciones más rápidas, las bolsas han reaccionado casi que de inmediato. Por ejemplo, en el momento en que Donald Trump anunció que Xi Jinping estaba dispuesto a tener un diálogo sincero, las bolsas reaccionaron de manera positiva. El Dow Jones, índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, se recuperó iniciando la tercera semana de noviembre, luego de semanas de difícil funcionamiento. Y es que cuando inició el conflicto comercial, luego de aprobarse la primera imposición de aranceles desde Estados Unidos (por 50 mil millones de dólares), el indicador cayó 3 % en su primera jornada, en su segundo día se desplomó 1,7 %. La tendencia se ha mantenido en las últimas semanas. Las tensiones entre los países y el arresto de dos ciudadanos canadienses en China, como respuesta a lo ocurrido con Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, hizo que volviera a reinar una incertidumbre generalizada que cerrara, las posibilidades de encontrar una pronta salida negociada a la guerra. Tras el suceso, el Dow Jones cayó 0,26 %.

Más allá del nerviosismo generalizado que implica la idea de que dos de las economías más importantes del mundo cierren fronteras comerciales entre sí, y el impacto que esto genere en la confianza inversionista que se ve reflejada en una caída de las bolsas de valores más importantes del mundo, quienes al final están sintiendo el impacto son los propios ciudadanos. De acuerdo con el equipo de investigaciones del Citigroup, la guerra comercial afecta directamente las exportaciones de China hacia Estados Unidos. Las perspectivas no son buenas, se estima que de continuar o agudizarse el enfrentamiento, las exportaciones de la nación asiática hacia la potencia norteamericana se reducirían a la mitad, lo que podría amenazar 4,4 millones de empleos en China. Según se lee en el documento, el primer impacto lo sentiría “la mano de obra intensiva y de bajo valor agregado”. La razón, de acuerdo con los economistas, es que de seguir la imposición de aranceles algunas de las marcas que tienen su producción central en China preferirían trasladarse a otro países con la idea de no ser objetivo de un crecimiento en los costos de funcionamiento.



Diplomacia: la clave estaría en encontrar puntos en común que puedan dar por terminado este conflicto comercial. De acuerdo con Alejandro Useche, catedrático de la Universidad del Rosario y miembro de la Asociación Económica Americana, una solución al conflicto se dará en la medida en que las partes entiendan que una guerra comercial va en contra de la naturaleza de los mercados actuales. Abrir fronteras y facilitar ese intercambio de bienes y servicios será fundamental para acabar el fenómeno: “Parece un panorama no muy claro de cara a lo que pueda ocurrir durante los próximos meses. Se necesita una solución para mitigar un mayor golpe a las naciones en disputa y a las economías emergentes que pudieran verse afectadas por la situación”, añadió Useche. Franklin Templeton Investments, experta en el estudio de mercados, llamó la atención en cómo esta guerra comercial podría motivar a que otros países empiecen a ser más proteccionistas, en una suerte de efecto bola de nieve. Bloomberg Economics pronosticó que de no darse una pronta solución, el conflicto entre China y Estados Unidos podría tasarse en 470 mil millones de dólares.



Algunos intentos de acercamiento se han dado, los equipos económicos han intentando encontrar puntos de entendimiento desde agosto, pero no han sido positivos. Sin embargo, durante la pasada cumbre del G20, que se realizó en Argentina, Donald Trump y Xi Jinping avanzaron en la idea de acabar con la disputa económica. Aunque no se logró establecer la eliminación a aranceles, sí se pudo fijar una tregua con miras a la entrada en vigencia de nuevos castigos económicos. La idea era que desde el próximo 1 de enero los aranceles adicionales del 10 % (los que representaban cercan de 200 mil millones de dólares) ahora pasarán a ser del 25 %, la decisión se postergó por 90 días y entrará en vigencia desde marzo; tiempo en el que tanto China como Estados Unidos deberán proponer salidas para acabar con la disputa. China ya dio el primer paso. El gobierno asiático dio a conocer que suspenderá, por tres meses (a partir del 1 de enero) los aranceles adicionales que se habían impuesto a carros y piezas de recambio provenientes de Estados Unidos. Esos aranceles habían pasado del 10 % al 35 %.