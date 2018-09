El trabajo doméstico valió $185,7 billones en 2017

Blanca Inés Ortiz, jefe del Área de Derecho Laboral de la Universidad Libre, comenta que el primer derecho amparado es el de la jornada laboral máxima por día: diez horas si es interno el trabajador y ocho, si es externo. Además, tienen derecho a su descanso dominical y en días festivos. El segundo derecho es al salario justo, que no puede ser inferior al salario mínimo. A los internos se les puede pagar una parte en especie (con alimentación, habitación, etc.), pero hay límites. Y se advierte que si un empleado doméstico se accidenta y no tiene seguridad social, el empleador estará en problemas.