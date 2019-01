Atentos quienes prestan servicios desde el exterior, deben pagar IVA

Lo importante, señala el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, Luis Fernando Agudelo, es ver si la Dian tiene “las capacidades técnicas para garantizar el contacto efectivo con los prestadores (...) y si ellos la van a acoger”. Señala el consultor Iván Ramírez que las sanciones por incumplimiento no son claras “La Dian no tiene jurisdicción para sancionar una empresa no residente...” como las que se contemplan en la norma.