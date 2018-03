Avianca despidió 91 pilotos en una semana

Una semana de audiencias de Avianca dejó a 91 pilotos despedidos y 48 suspendidos.

Durante estos días se programaron 142 audiencias, de las cuales se realizaron 139; se produjo una renuncia y tres aplazamientos.

Las decisiones que se han dado son en primera instancia y podrán ser apeladas ante la misma empresa con diferentes funcionarios.

La suspensión disciplinaria, según explicó Avianca, es la sanción que implica que el trabajador no prestará sus servicios y de esta manera no recibirá remuneración por los días no trabajados.

Una vez las decisiones quede en firme, en segunda instancia, se ejecutarán.

El proceso se da luego de que la aerolínea iniciara los procesos disciplinarios, tras la conclusión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad de la huelga de 703 pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que afectó el panorama aéreo por 51 días y que incluyó la reintegración de los pilotos al día 54, el año pasado.

No obstante, durante esta semana, en la que se despidió al presidente del sindicato el capitán Jorge Hernández, Acdac denunció fallas en el derecho a la defensa y representación, así como el irrespeto de la aerolínea sobre la cláusula que dejó el tribunal de arbitramento en el que se decía que no debía realizarse despidos tras su determinación.