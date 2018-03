Empresa que tiene en aprietos a Facebook operaba en Colombia

La firma privada de recolección de datos personales y análisis de información, Cambridge Analytica (CA), que se encarga de entregar a empresas y a organizaciones políticas estrategias para comunicaciones, teniendo en cuenta el análisis de datos a gran escala, señaló que además de Estados Unidos y el Reino Unido, trabajó en Kenia, Italia, Sudáfrica, Colombia e Indonesia, de acuerdo con información de AFP y confirmada por diferentes medios.

The New York Times y el periódico The British Observer informaron el sábado que la firma de análisis político Cambridge Analytica había recolectado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña de las elecciones presidenciales de Trump en 2016, según informó Reuters.

El efecto en Facebook fue de una caída en bolsa de casi 7%, debido a las presiones de legisladores europeos y estadounidenses, que piden que se investiguen los informes de que la consultora.

Facebook dijo el viernes que en 2015 supo que un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge le había mentido a la compañía y había violado sus políticas, al pasar datos a Cambridge Analytica desde una aplicación de pruebas de psicología que había creado. La empresa dijo que suspendió su trato con las firmas y los investigadores involucrados.

Facebook dijo que los datos habían sido mal utilizados pero no robados, porque los usuarios dieron su permiso. Cambridge Analytica y su presidente ejecutivo no estuvieron disponibles el lunes para comentar el asunto.

Este estudio de datos permitió generar miles de mensajes diferentes a electores en redes sociales como Facebook o Snapchat.