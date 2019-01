Sony y le apuesta los “conciertos en casa”

Siguen conociéndose innovaciones en el Consumer Electronics Show (CES) 2019, esta vez fue Sony la encargada de presentar al mercado una serie de innovaciones que se cree serán parte de la revolución en el consumo de contenidos a través de audio. Se trata del “360 Reality Audio”, una suerte de teatro en casa llevado a otro nivel de experiencia.

De acuerdo con la empresa, lo que se quiere es que el usuario pueda sentir las vibraciones y sensaciones propias de un concierto en vivo. Lo nuevo de Sony permite tener un campo sonoro tridimensional en el cual los diferentes sonidos y elementos musicales se pueden proyectar a 360° por medio de la tecnología de sonido espacial basado en objetos de la compañía: audífonos, altavoces y pantallas.

“Nuestro 360 Reality Audio nos permitirá ofrecer a los amantes de la música en vivo una experiencia musical nueva y sumamente realista”, dijo Kichiro Kurozumi, director de la división de Marca y Planeación de Productos de Sony Video & Sound Products Inc.

El representante de la firma también agregó que: “Nos sentimos muy orgullosos de esta colaboración con Live Nation, el líder mundial en entretenimiento en vivo, y con Sony, una compañía que se encuentra trabajando con creadores y artistas para rebasar las fronteras de la capacidad musical”.

La producción sonora de los contenidos que podrán disfrutar aquellos usuarios que se interesen por conocer más sobre lo nuevo de la marca fue grabada en en los recintos del Hollywood Palladium (Los Ángeles), House of Blues Chicago (Chicago), Irving Plaza (Nueva York), The Fillmore (Filadelfia), The Masonic (San Francisco) y The Wiltern (Los Ángeles).

*Enviado especial a Las Vegas (Nevada), invitado por CTA