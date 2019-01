John Gómez Restrepo: polifacético y humano

Algunas de sus máximas filosóficas y prácticas: -La familia unida es invencible. –El desorden es la madre de la pobreza. –Cada persona crea su felicidad o su desdicha. -La felicidad se puede compartir pero no se puede dar. –El cambio es permanente y el que no sabe ajustarse al cambio se lo traga la tierra. –El matrimonio es un contrato para toda la vida, por eso, hay que saber bien con quién se firma ese contrato. –Se puede hacer alarde de inteligencia, pero no de lo que se tiene.