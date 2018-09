Éxito renovará siete tiendas a 2019, con su formato Wow

Un año y medio fue el tiempo que se tomó el Grupo Éxito para hacer la apuesta de renovación de sus almacenes acorde con las nuevas dinámicas del mercado. El Éxito se adelantó a la apertura de Viva Envigado (que se abre el 5 de octubre) para lanzar el nuevo concepto “Wow”, que implicó una inversión de 7 mil millones de pesos (ver Radiografía).

La apuesta no sólo se quedará en esta sede, sino llegará a Bogotá en noviembre, al Éxito Country, ubicado en la 134 con novena y a otros cinco almacenes en 2019.

La conectividad es el aspecto clave, pues tendrá un espacio de coworking (con adecuaciones para trabajar y conectarse a la corriente), lugares especializados para cargar celulares mientras hace mercado, wifi gratis en la tienda, y aplicaciones que le permitirán guardar su turno de caja para evitarse filas.

“Wow es un formato más, que hace parte de la omnicanalidad (experiencia física y virtual, a través de la tienda por internet, el celular, la aplicación, entre otros). Los supermercados, en general, se están moviendo a cercanía y conveniencia. Pero, dentro del formato que sea, el movimiento es a conectar al shopper”, explicó Luis Fernando Aguirre, director Cámara de Proveedores y Canales de Distribución de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Este es el único formato de este tipo en Colombia, “es nuevo e innovador” confirmó Aguirre, quien referenció a Fresh Market y Wholefoods en Estados Unidos como buenos ejemplos de “experiencia de compra” (ver Claves).

EL COLOMBIANO habló con Jorge Jaller, gerente corporativo de la marca Éxito, quien lidera el proyecto.

¿De dónde nace el concepto del Éxito Wow?

“Es muy importante entregarle a Colombia la nueva generación de hipermercados del futuro. Juntamos lo mejor del mundo físico, con lo mejor del virtual, en una sola experiencia con la cual queremos que nuestros clientes disfruten de una oferta omnicanal llena de sorpresas, servicio superior y calidad inigualable. Tendrás la oferta del mundo físico, con la del virtual”.

¿En qué se enfoca esta versión de hipermercados?

“En productos frescos, restaurantes y una oportunidad inmensa de degustación, de frescura y calidad. Refuerza la propuesta de mundo saludable. El 98 % de los productos que se venden frescos se compran directamente a cerca de 670 agricultores nacionales”.

¿Cuál fue la inversión en el Éxito de Envigado?

“Fue de 7 mil millones de pesos”.

¿Cómo se va a dar el plan de expansión?

“Este año tenemos otra apertura, en Bogotá, el Éxito Country en la 134 con novena, y será el 15 de noviembre, al tiempo del lanzamiento de la aplicación.

El próximo año, tendremos 5 hipermercados con este formato Wow: el Éxito Poblado, el del Este, Buenavista (Barranquilla), Colina (Bogotá) y Unicentro (Bogotá)”.

¿De cuánto es la inversión para las demás tiendas previstas?

“La inversión depende de la extensión de metros cuadrados, de 10 mil, la primera es de 7 mil millones. Esto mismo aplica para la tienda en la 134 en Bogotá. El resto se irán evaluando pues ya son economías de escala, serían 25 mil millones en las demás”.

Espacios de coworking, estas iniciativas parten de que se quiere que las personas vuelvan a hacer mercado... o ¿a qué le apuntan?

“Sobre la experiencia de ir a mercar, hay personas a las que les gusta y otras a las que no. Lo que queremos es sorprender a las personas que vengan, van a tener espacios de coworking, internet gratis (más de 10 mil metros), y combinación de olores y sabores que no se tendrán en internet. Al final queremos entregar una experiencia doble para nuestros clientes; por eso, para los que prefieren los domicilios, tendrán oportunidad de hacerlo (a través de un servicio Pick Up, pueden hacer el mercado y nosotros se lo llevamos a la casa)”.

¿Cuánto esperan que aumenten las visitas, por esta renovación?

“En los dos primeros días de inauguración del almacén ningún empleado podrá traer carro. Son 4 mil parqueaderos disponibles, esa es una buena proporción; pero en un almacén como este, hacemos 12 mil registros diarios”.

Uno de los dolores de cabeza a la hora de hacer mercado es hacer fila, ¿cuáles son las soluciones?

“Desde la aplicación vas a poder programar en qué momento vas a pagar; vas a poder programar el turno para reclamar las carnes, las comidas preparadas. Con el formato Wow podrás dejar tu carrito de mercado, si no puedes llevarlo de inmediato y te lo llevamos cuando estés en la casa”.

¿Exportarán este modelo a Brasil y Argentina?

“Es la idea, pero primero debemos consolidar el proyecto. Lo bueno es que uno también puede exportar partes del modelo, el espacio de coworking, por ejemplo”.