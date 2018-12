La mala hora de Apple: razones de otra caída

Bastó que iniciara el último mes del año para que Apple recibiera un nuevo golpe: Microsoft la superó como la empresa más valorizada del mundo. El 1 de diciembre el planeta se despertó con una nueva reina, la compañía cofundada por Bill Gates volvía a lo más alto. La última vez que Microsoft había estado por encima de Apple fue finalizando mayo de 2010.

La cotización de Apple se fijó en noviembre de 2018 en 847.430 millones de dólares; mientras que Microsoft cerró en 851.220 millones de dólares. Tendencia que se ha mantenido en contra de Apple durante los primeros diez días de diciembre.

Una caída en las expectativas de crecimiento con el lanzamiento de las referencias más recientes de iPhone (XS y XR) ha sido una de las causas más importantes sobre el mal momento de la compañía.

En esto, también debe tenerse en cuenta lo que ha ocurrido con el desplome de las bolsas del mundo. El índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, donde cotizan las tecnológicas (entre ellas Apple) ha caído por cuenta de las tensiones internacionales relacionadas a la guerra comercial.

“El golpe más duro lo está sintiendo por no lograr los niveles de ventas esperados sobre los más recientes lanzamientos en torno a iPhone. Parece haber un descontento generalizado”, aseguró Raúl Ávila, profesor de Economía de la Universidad Nacional.

Si bien los ingresos de la compañía se situaron en 62.700 millones de dólares durante el cuarto trimestre del año fiscal (a septiembre de 2018), lo que le representa un crecimiento del 20 % respecto al mismo periodo del año pasado, lo que viene ocurriendo con la venta de su producto estrella no parece ser el mejor indicio (ver Antecedentes).

En ese mismo periodo se comercializaron 46,8 millones de teléfonos de Apple, que le dieron para tener un crecimiento en ingresos, sólo en ese negocio, del 29 %. A penas aumento cerca de 200 mil unidades frente al mismo periodo de 2017, y para revertir ese efecto desacelerador la empresa se vio obligada a aumentar el precios de sus celulares. Mientras en promedio un consumidor pagaba por un iPhone 618 dólares a cierre del año pasado, este 2018 deberá desembolsar unos 793 dólares, lo que se convierte en el segundo valor promedio más alto en los últimos tres años (el más alto fue en el primer trimestre fiscal de 2018).

“Sumado a ese desincentivo las marcas que no logran reinventarse terminan por sufrirlo en las bolsas. De ahí que a Apple deba pensar en cómo recuperar la inversión”, añadió Francisco Cubillos, profesor experto en empresas de la Universidad del Rosario.

De otro lado Apple ha tenido que sortear problemas judiciales que no le han permitido ganar más mercado. El más reciente tuvo como protagonista a la fabricante estadounidense de chips Qualcomm, quien a través de un tribunal chino logró que Apple no pudiera vender las referencias iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X en China. “Valoramos nuestra relación con los clientes y rara vez recurrimos a los tribunales para que nos ayuden, pero también tenemos una creencia permanente respecto a la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual”, dijo Donald Rosenberg, vicepresidente de Qualcomm, en un comunicado de prensa.

La decisión volvió a propinarle otro golpe a la firma de la manzana. Tras el anuncio judicial las acciones de la compañía se desplomaron 1,64 % en el índice Nasdaq.