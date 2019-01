Atento al comportamiento económico para que cuide su plata en 2019

El salario mínimo subió 6 % a partir del pasado 1 de enero de 2019, y con él varios trámites y servicios. Le contamos cuáles son para que saque sus cuentas y no desajuste su presupuesto personal por despistado o imprudente.

Por ejemplo, los comparendos, el valor del Seguro Obligatorio o mejor conocido como Soat, la cuota moderadora en las entidades promotoras de salud (EPS) y de medicina prepagada subieron en el mismo porcentaje del salario mínimo (en este caso 6 %) porque están atados a este incremento.

Así, vemos que una multa por pasarse un semáforo en rojo pasará de costar 781.242 pesos a 828.116 pesos, el Soat cuesta entre los 172.833 a 1.352.454 pesos para ciclomotores y carros de servicio público intermunicipal de 10 o más pasajeros.

Ir con personas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción se sanciona con cuatro salarios mínimos diarios, es decir, 110.415 pesos.

Si no tiene licencia de conducción, la sanción es de ocho salarios mínimos diarios, es decir, 220.830 pesos. Pero si no la ha obtenido la sanción será de un salario mínimo: 828.116 pesos. La misma multa la tendrá quien no porte los seguros de ley.

Estacionarse en un sitio prohibido implica una multa de 15 salarios mínimos diarios, es decir, 414.058 pesos.

En cuanto a las cuotas moderadoras, se ubican en 3.229,55 para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, 12.724,98 pesos para aquellos que devengan entre dos y cinco salarios mínimos y 33.537,64 pesos para quienes ganan más de cinco salarios mínimos.