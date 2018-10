Tips que le ayudarán a mejorar su historial crediticio

Mantener un buen historial crediticio es importante para acceder al sistema bancario y financiar sus proyectos. De acuerdo con expertos presentamos algunas recomendaciones para que pueda lograrlo.

En Colombia hay dos centrales de información: TransUnion, anteriormente conocida como Cifin, y Datacrédito. “Estas se encargan de recoger, no solamente información que es utilizada por los bancos, sino por comercios que entregan créditos, empresas de telecomunicaciones o servicios públicos”, aseguró Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria.

Rojas agregó que en las centrales de riesgo “normalmente, un puntaje de riesgo medio estaría entre 600 y 750 puntos, y por encima de 750 se refleja un bajo riesgo, mientras que por debajo de 600 la persona podría representar un mayor riesgo y tener dificultades para acceder a un crédito”.

Una vez conocidos los puntajes, se hace necesario entender o conocer cómo lograr mejorar el historial crediticio, pues al tener un buen score, las entidades lo verán con mejores ojos y le abrirán más fácil las puertas.

De acuerdo con Alfredo Barragán, experto en banca de la Universidad de los Andes, lo primero que se debe hacer es mantener los pagos al día. En este aspecto coincidió Juan Camilo González, docente de finanzas de la Universidad Externado, quien agregó que, “no solo hay que estar al día en las tarjetas de crédito, u obligaciones financieras, sino también de servicios como la telefonía celular e internet”. Ante esta recomendación, el directivo de Asobancaria, le sumó otra y es hacer uso responsable de la tarjeta de crédito y tratar de no llegar al límite del cupo, pues esto no se ve bien por las entidades bancarias.

Lo segundo a tener presente, según los expertos consultados es que en caso de tener algún contratiempo y si cree que se va a “colgar” con la cuota, no dude en ponerse en contacto con su entidad y manifestarle su situación con el fin de llegar a un acuerdo que le facilite cumplir.

Lo tercero importante es evitar dar sus datos libremente para que le consulten si tiene cupo de endeudamiento para adquirir una tarjeta de crédito, si eso no es lo que usted está buscando por ahora. Situación muy común en tiendas de cadena o centros comerciales, pero ¿por qué evitarlo? Esto podría mostrar que usted fue consultado por varias entidades y que el crédito no le fue desembolsado, aunque haya sido porque usted dijo que no, podría parecer que fue porque no tenía capacidad de endeudamiento u otros factores negativos.

En cuarto lugar, procure no tener tantos productos, y menos, varios con alto cupo de endeudamiento. Incluso así no use los cupos, su capacidad de endeudamiento se verá reducida para créditos que, si pueda necesitar más adelante, como los de vivienda. Además, en las centrales se muestra cuántos productos tiene y podría parecer que está sobreendeudado.

Por último, no olvide abonar a sus deudas dinero extra como por ejemplo la prima. Esto le ayudará a ir bajando su nivel de endeudamiento y a mostrar un comportamiento adecuado.

Otros consejos que no debe dejar pasar por alto

Empezar la vida crediticia temprano, después de más o menos 12 o 13 años de haber contratado su primer producto financiero podría mejorar su historial de crédito porque ese periodo de tiempo es suficiente para madurar financieramente. Seguramente posterior a esto usted ya es mucho más responsable con el manejo de los créditos. Otro factor relevante es esperar un tiempo prudencial que podría ser de seis meses entre la apertura de un producto de crédito y otro.