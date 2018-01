La constante búsqueda por organizar El Hueco

El plan encaja en lo que la Alcaldía busca para darle una nueva cara a esta zona de Medellín. “Considerando que el actual Plan de Desarrollo parte de la rehabitación del Centro, como territorio de acción prioritaria e integral y aunque no conozco el proyecto Neos Moda, vemos con mucho entusiasmo la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios en esta zona de la ciudad. Que tengan diferentes usos comerciales, empresariales, vivienda, cultura, entre otros y que conviertan nuestro Centro en un lugar con calidad de vida para moradores y visitantes”, asegura Pilar Velilla , gerente del Centro.

Jairo Bernal, presidente de Centro Unido (agremiación que reúne a los comerciantes de Guayaquil y El Hueco), afirma que la iniciativa es necesaria. “No estamos en contra de que la gente crezca en los espacios públicos, pero que lo hagan pagando impuestos. Cumplimos nuestros deberes, pero muchas veces no podemos hacer uso de nuestros derechos.

Guillermo, un comerciante que lleva 20 años trabajando en la zona, y que por motivos de seguridad prefirió decir sólo su primer nombre, aseguró que las buenas intenciones se quedan en el papel y son para quienes tienen el dinero. “Acá han hecho muchos proyectos de ese estilo, pero a nosotros no nos ha servido para nada”. Ligia Pérez, comerciante de El Hueco hace 14 años, coincide. “El obstáculo más grande es que no vamos a pagar uno o dos millones de pesos por arrendar un local. No es rentable”.

Se espera que Neos Moda de Medellín, según lo explicó Jorge Mattos, mueva ventas cercanas a los 800.000 millones de pesos por año .