La nube, la tecnología más usada por las empresas de Colombia

Cloud Computing o la nube

Es una herramienta que permite que la información de una empresa quede almacenada en servidores virtuales, y que pueda ser revisada desde cualquier dispositivo.



Business Intelligence

El término, en español inteligencia de negocios, hace referencia a una variedad de aplicaciones de software utilizadas para analizar datos no estructurados de una organización.



E-commerce

También conocido como comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.



Big data

Es un conjunto de datos, estructurado o no de un negocio, que no puede ser procesado o analizado por medio de procesos o aplicaciones informáticas tradicionales.



Omnicanalidad

Es la integración de todos los canales existentes en un negocio. Es decir, un cliente que inició una comunicación por una vía de interacción pueda continuarla por otra.