Preguntas incómodas para comprar vivienda

Cuidarse de conocer el proyecto completo antes de comprar vivienda no es lo único importante, también recopilar las necesidades y además hacer cuentas que permitan adquirir un inmueble que no lo deje sobreendeudado, teniendo en cuenta sus ingresos mensuales, pago del arrendamiento actual, gastos fijos, entre otros, recomiendan en La Lonja. Adicionalmente, es pertinente que tenga en cuenta la cuota de administración, el impuesto predial, el estrato que va a impactar los costos de sus servicios, y otros gravámenes a los que haya lugar. En el proceso de compra también es importante conocer los costos de transacción: escritura, registro, impuesto de renta, retenciones, etc.