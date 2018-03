Ecopetrol es viable hasta con barril de US$40

Tener una posición financiera sólida, con 6,6 billones de pesos de utilidad neta para entregar un dividendo de 89 pesos por acción, además de tener 14,5 billones de pesos en caja, prepagó deuda por 2.400 millones de dólares y sin necesidad de endeudarse más, son algunas credenciales del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien habló ayer con EL COLOMBIANO, tras cinco meses en el cargo y dos años vinculado en el proceso de transformación de la empresa.

¿Cómo lograron esas eficiencias con un precio de petróleo Brent de US$55?

“Si nos devolvemos a 2014 el precio del barril era 99 dólares y ese año hicimos una utilidad de 5,7 billones de pesos. Pero en 2017, con un precio de casi la mitad, hicimos cerca de un billón de pesos más de utilidad. El programa de ahorro y transformación de los últimos tres años es la razón, con ahorros por 7 billones de pesos en dicho lapso. Solo en 2017 nos ahorró 2 billones de pesos”.

¿Cuáles otros elementos generaron ahorro?

“Son muchos elementos, pero bajamos el uso de diluyentes para transportar crudos pesados. Antes usábamos 65.000 barriles de diluyente (producto liviano) al día y ahora usamos 55.000 barriles. Bajamos de siete a cuatro días el tiempo que demoramos en perforar un pozo, aunque es un ahorro que viene de antes y seguirá. También cambió la estrategia comercial. Antes esperábamos a que nos compraran el crudo y ahora salimos a vender. Otro elemento es el manejo de energía. El año pasado ahorramos más de 60.000 millones de pesos”.

¿Cómo hacer para que el Gobierno no vea a Ecopetrol como su salvación para aliviar su flujo de caja?

“Colombia como aspirante a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) cambió a sus tres funcionarios de rango ministerial en la junta directiva de la empresa, compuesta por nueve miembros. En la próxima asamblea de accionistas del 23 de marzo ya no quedará ninguno. Solo falta el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ecopetrol cuando estuvo con pérdidas no distribuyó dividendos. La junta recomendó tener una política de repartir el 40 % de la utilidad y en 2016 se cumplió. Ahora en un contexto diferente, con mejor panorama, la junta decidió distribuir entre 40 % y 60 % de las utilidades netas. Refleja la salud de la compañía en el mediano y largo plazo. La empresa no requiere endeudarse más”.

O sea, ahora pueden enfrentar otra caída en los precios internacionales del crudo...

“Para este año hicimos un presupuesto con un barril de petróleo por debajo de los 60 dólares y nuestro precio de equilibrio es de 40 dólares. Es decir, a ese precio podemos hacer inversiones, pagar dividendos, gastos, nómina. En 2014 necesitábamos que fuera de 118 dólares”.

También hubo eficiencia en las reservas. ¿Cuanto se esperan en 2018?

“Terminamos con reservas por 1.659 millones de barriles, con una vida media de 7,1 años y un índice de reposición de 126 %. Es decir, no solo repusimos todo el inventario sino que le agregamos más. Para este año esperamos hacerlo al 100 % y tener suficiente inventario para ese fantasma de no tener reservas”.

¿Cómo harán para subirán la producción diaria hasta 725.000 barriles diarios?

“Estaremos entre 715.000 y 725.000, pero el desafío es la declinación natural. Es decir, debo utilizar tecnología para mantener los niveles. Subir la producción requiere mucha inversión. De ahí usaremos la mayor parte de los cerca de 4.000 millones de dólares que invertiremos en 2018. Exploración y producción son 85 %. Queremos perforar este año entre 620 y 640 pozos” .