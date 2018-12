Se necesita más ética y confianza en la Bolsa

“Hay muchos diagnósticos de por qué el mercado de capitales no es tan desarrollado. Se dice que es problema de la oferta, hay pocas empresas interesadas en enlistarse en bolsa o emitir bonos. Otros dicen que el problema es de demanda, que los inversionistas del común no tienen interés en entrar al mercado. Otro que los inversionistas grandes tienen incentivos para no tomar riesgos. Se debe trabajar en ello” (ver Paréntesis).