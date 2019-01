Siga estas cinco recomendaciones para cambiar de trabajo en este año

Hace tan solo nueve días inició 2019 y por ello muchas de las empresas están terminando de crear sus estrategias para enfrentarse a los retos que trae el nuevo año. Además, hay quienes tienen dentro de sus planes u objetivos crecer profesionalmente, por lo que están pensado en cambiar de trabajo o encontrar el empleo de sus sueños.

Para cumplir dicho propósito, el primer mes del año es crucial para analizar la situación en la que se encuentra en la actualidad y proyectar qué se desea, al igual que las metas y propósitos que se tienen. Teniendo en cuenta esto, no debe perder de vista las siguientes cinco recomendaciones si quiere cambiar de trabajo.

Dicha necesidad de querer encontrar una nueva vacante tiene su explicación en que, según un estudio de la Universidad del Rosario sobre los patrones de satisfacción laboral urbana en Colombia, “en términos de insatisfacción en su trabajo actual, 11,3% de los asalariados, se declaran insatisfechos en su trabajo actual (hombres 10,7% y mujeres 12,19%)”.

1. Antes de empezar se recomienda actualizar la hoja de vida, prepararse para las entrevistas laborales y retomar viejos contactos, ya que son ellos quienes pueden abrir puertas y contribuir a que el proceso de buscar empleo sea más sencillo.

2. Luego de tener los anteriores detalles resueltos debe saber que uno de los factores más importantes a la hora de conseguir un nuevo empleo es evaluar la estabilidad laboral, según Performia, ya que “si tiene una experiencia muy corta en la empresa en la que labora y en empleos anteriores, puede ser una desventaja al momento de buscar nuevas opciones”, aseguró la compañía.

3. No pierda de vista que para cargos altos, la experiencia puede ser tenida en cuenta después de dos años y para cargos medios después de un año. “Tener en cuenta estos tiempos es importante porque para las empresas no es rentable contratar personas que se quedan poco tiempo”, explicó Performia.

4. Luego de tener presente su experiencia, debe enfocarse en las opciones que le permitan llevar a cabo tareas que le apasionan de verdad. Es por ello que Performia recomienda que “para que sea realmente feliz con su trabajo, el primer paso es determinar qué le gusta y cuáles son sus habilidades”.

5. Luego de tener definidas sus preferencias laborales, se deberá preparar para emprender un proceso de selección laboral, en el cual es importante que hable de sus logros, de qué forma su gestión ayudó a las empresas donde trabajó y si tiene cifras reales que pueda mostrar e incluso explicar, serían de gran ayuda. Esto le dará a la empresa contratante información valiosa, que puede ser determinante al momento de tomar una decisión.

Como último consejo está el de presentarse a cargos en los que cumpla con todos los requerimientos, ya que si no tiene el perfil solicitado no le van a llamar, en este sentido pierde el tiempo usted y la empresa contratante.

Recuerde que conseguir el trabajo de sus sueños puede ser un proceso que requiere de esfuerzo y de tiempo, por lo que si va a emprender el camino no debe abandonarlo solo porque siente que no es posible, ya que según César Escobar, coach laboral, el ciclo de la búsqueda de un nuevo empleo pasa por cuatro estadios: afán (la rapidez de encontrar un trabajo como sea), desconfianza (después de pasados unos meses en el que aún no se ha logrado el objetivo, el individuo entra en una depresión propia de la búsqueda de trabajo), reestructuración (los aspirantes concluyen que para tener una búsqueda laboral exitosa necesitan estrategia) y gestión (cuando la persona busca trabajo de forma estratégica y enfocada).

“Sin importar a qué actividad se dedique, lo más importante es que esta sea de su agrado y que le permita explotar sus habilidades. No trabaje solo por la remuneración económica, encamínese en un propósito que lo haga feliz, recuerde que la vida es una sola y el tiempo perdido no se recupera”, concluyó el director de Performia Colombia, Jairo Pinilla.