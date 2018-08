TigoUne, en el top 3 de empresas que más invierten en Colombia

Luego de un primer semestre con signos de recuperación en los negocios de telecomunicaciones móviles (2 %) y fijas (7,5%), TigoUne espera una dinámica similar en lo que resta de 2018, aunque advierte que espera las definiciones que adopte el gobierno en varios temas pendientes, para concretar nuevas inversiones.

Así lo expresa en diálogo con EL COLOMBIANO el presidente de la compañía, Marcelo Cataldo, quien destaca que el segundo operador de las telecomunicaciones en el país sirve a 11,5 millones de clientes y sus red de fibra atiende 5,5 millones de hogares (ver Dicen de...).

También resalta el plan de inversiones ejecutado a cuatro años de la fusión entre Tigo y Une, que ha posibilitado la ampliación de la cobertura fija en 20 ciudades colombianas. “A pesar de las coyunturas que viene superando el sector y las realidades macroeconómicas, invertimos un billón de pesos anuales en Colombia”.

¿Cuál es el balance de esta integración?

“El resultado es positivo. Cuando se mira con el espejo retrovisor uno puede analizar y darse cuenta de que se han hecho bien las cosas. Entre 2010 y 2016 las dos compañías invertimos 3.100 millones de dólares, siendo la tercera empresa en Colombia con más inversión (después de Hidroituango y Claro), según un estudio del Banco Mundial. Hay una imagen de que como compañías sabíamos que juntos lo podíamos hacer mejor y en este tiempo lo hemos hecho, estamos bien posicionados y dando un buen servicio”.

¿Qué avizora en los próximos meses para el sector de telecomunicaciones?

“Dependemos de cómo el nuevo gobierno vaya mostrando los elementos que necesitamos para invertir. Es decir, ¿qué va a pasar con el espectro de 700 megahertz (franja del espectro radioeléctrico que permite establecer coberturas extensas). ¿Qué va a pasar con el regulador convergente? ¿Qué va a pasar con nuestras obligaciones y contribuciones con el gobierno?, y ¿qué va a pasar con el tema de competencia? Recuerde que venimos peleando por la equidad competitiva, hay un operador dominante en el mercado que en los últimos siete años no ha tenido ninguna regulación, por lo que son necesarias reglas que equilibren el mercado. De ese equilibrio depende el compromiso de inversión de TigoUne”.

¿Tendrá el país un regulador convergente?

“Ese fue un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y el gobierno anterior hizo un esfuerzo, pero por cuestiones de tiempo la iniciativa no prosperó. Toca trabajar con este nuevo gobierno para impulsar otro proyecto”.

¿Eso tardará dos años?

“Esa es la realidad; ojalá se pueda incorporar la iniciativa en el Plan Nacional de Desarrollo. A la gente se le olvida que las telecomunicaciones son un multiplicador de lo que necesita el país para crecer”.

Y el espectro de 700 megahertz...

“Eso tuvo el mismo camino del regulador convergente. Luego de dos años de discusiones y dos borradores de licitación no salió la subasta. Las condiciones de compra de ese espectro no fueron favorables, porque no se sabía cuánto se iba a comprar, y por ende no se sabía el monto de la inversión. Además, TigoUne nunca ha tenido bandas bajas, por lo tanto creemos que debemos tener unas condiciones preferenciales y esa será una conversaciones que sostendremos con el gobierno. Hoy el espectro tiene una limitante de tiempo, diez años, y ese es un periodo corto, porque con un dólar de tres mil pesos como lo hemos visto recientemente, no se repaga la inversión que en un gran porcentaje es en esa divisa. El promedio en Latinoamérica de estas licencias es de 17 años y en Chile de 30 años”.

¿Cómo proyecta esta fusión en otros cuatro años?

“El negocio está en los datos y estamos trabajando en ese frente. Por eso nuestras inversiones están enfocadas en la red 4G y fibra óptica. Por primera vez la industria recibió más ingresos por datos que por voz, en el último trimestre de 2017, ahora hay que seguir invirtiendo para dar la capacidad al cliente final”.