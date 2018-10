VozAVoz: Y usted, ¿está de acuerdo con la cadena perpetua para asesinos de niños?

Detrás de la populista propuesta de cadena perpetua para violadores, que no es nada distinto a una morbosa explotación política del dolor de las victimas y de los niños abusados, se disimula un referendo que promete arrastrar oportunistas reformas constitucionales.

Según medicina legal: -56 menores fueron abusados cada día en 2017. Cerca de 20.000. Este año subió 23% -Aumento de suicidios entre jóvenes por desamor y maltrato. -Aumento violencia intrafamiliar No es con castración ni ejecución. Es con educación para una sociedad enferma.

Un ser humano que es capaz de hacer algo tan atroz a nuestros niños y su inocencia no puede aportarle nada bueno a la sociedad porque su corazón está lleno de maldad. Cadena perpetua es poco, deberíamos tener pena de muerte.

La razón es simple, las leyes actuales no son una amenaza, hay que cambiar y evaluar que pasa con la nueva ley, hay que dar oportunidad al cambio

Lastima que no haya pena de muerte. Esta gente jamás se cura y nos tocará cargarlos hasta q se mueran

De acuerdo totalmente, si no hacemos algo seguiremos viendo cada día más atrocidades.

¿Soluciona el problema?

En Colombia, la cadena perpetua puede seducir cuando, cada tanto, casos de violencia contra los niños sacuden al país, ¿pero es esta la solución?

Además de los seguidores de El Colombiano en redes sociales, analistas como Andrés Úsuga, abogado litigante y docente universitario, también opinaron sobre la propuesta de aumentar las penas para estos crímenes.

Para él, “aunque el debate es pertinente, tanto la cadena perpetua como la pena de muerte son temas complejos en un estado donde ya se ha avanzado al garantismo de derechos”. Úsuga cree que las penas que existen son suficientes y que lo “necesario es que sean verdaderamente efectivas. Si las cárceles funcionaran como deben funcionar nos evitaríamos el debate”.

Por su parte, John Fernando Restrepo, decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, considera que aunque la propuesta es popular, es inconstitucional en tanto choca con preceptos de la Carta Magna. “La cadena perpetua contradice la vocación resocializadora del ius puniendi (facultad sancionadora) que opera en un Estado social de derecho”, explica.

Recuerda, además, que “la Constitución explícitamente prohibe que ese tipo de sanciones se impongan. Es un derecho fundamental que opera como límite contramayoritario que no debe resolverse en las urnas”. Y dice que, “si el argumento es que el agresor sexual no tiene cura, entonces el trato no pasaría por lo penal sino por siquiátrico”.