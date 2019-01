ElCarnavalSeRespeta: La tendencia que defiende la tradición pastusa

Lo lamentable es no conocer a los pueblos, no entenderlos, no sentir y ser como ellos.

Senador, acá en el Sur el pueblo es libre y más en carnaval. El desfile de años viejos es para eso, para que el pueblo se exprese. Y la libertad de expresión se respeta, así no les guste. https://t.co/52FZT8umfY