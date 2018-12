Kika Nieto y su nueva polémica en redes sociales

Kika Nieto es la Maria Fernanda Cabal de los Millennials. — Internet presenta: Dan. (@DanGamboaB) 11 de diciembre de 2018

Acabo de ver el vídeo que publicó Kika Nieto y de verdad dije que ni me iba arrechar por el asusto. Agradezco que ayuden a los venezolanos en el exterior ¿pero hacerlo público? No mami, las buenas acciones no necesitan visualizaciones, una vez más estas mal. — Mariani Macias ???? (@MariMacias_) 11 de diciembre de 2018

Excelente el mensaje y el video de @_kikanieto: un día dedicado a hacer feliz a unos panas venezolanos, qué bueno que semejante referente de los jóvenes mande estos mensajes de solidaridad y contra la xenofobia: no dejen de verlo: https://t.co/3YYufc9z8G#UnChallengePorVenezuela — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 11 de diciembre de 2018

Por qué no ayudo Kika Nieto no ayudo a la primera chica que encontró que estaba escapada de su familia...

¿Solo por qué no se dejó grabar? Eso no es actuar de corazón... pic.twitter.com/FFf2nV7Nn8 — Andrea Giraldo S?? (@MJane_Lane) 11 de diciembre de 2018

No me gusta Kika Nieto, pero joderla por esto es una tontería. Kika Nieto está haciendo algo bueno, no jodan. Busquen oficio. — . (@bellangas) 11 de diciembre de 2018