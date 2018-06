Top 5: las mejores canciones del Mundial

Esta canción, que sonó en 2014, es especial porque fue la segunda que Shakira cantó para una copa del Mundo tras el éxito de Waka Waka, que fue un golazo en 2010. El video contó con la aparición de grandes estrellas del balompié, entre ellos Gerard Piqué, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Éric Abidal, Neymar Jr., James Rodríguez, Sergio Agüero y Radamel Falcao Gacía.

La canción fue más popular que We Are One, la de JLo y Pitbull, que había sido elegida como el tema oficial de Brasil 2014. La colombiana, incluso, la cantó en la ceremonia de clausura de la Copa.