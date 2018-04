Cuéntalo, la etiqueta que alarma sobre violencia sexual contra la mujer

Con velocidad de vértigo, los últimos días ha crecido la corriente de personas que entran a la etiqueta #Cuéntalo, en la que mujeres, especialmente españolas, relatan experiencias de agresión, acoso o abuso sexual, por parte de los hombres.

Esta fue la manera que encontraron unas personas de expresar su rechazo a un caso de violencia sexual contra una joven de 18 años en el San Fermín de 2016. En esa ocasión, cinco muchachos, integrantes de un grupo conocido con la “Manada”, obligaron a la chica a tener sexo con ellos. Tras la denuncia de la mujer y de las investigaciones, los abusadores fueron condenados por agresión sexual, no por violación, a 9 años de cárcel. El cargo y la sentencia causaron indignación en numerosas personas.

En el periódico El Mundo, de España, en nota publicada el pasado sábado, 28 de abril, informan que la periodista Cristina Fallarás es quien tuvo la iniciativa de #Cuéntalo, a raíz de un texto de la coeditora de Público, Virginia P. Alonso, que bajo el título La ‘no’ violación narra en primera persona la agresión que sufrió con 13 años en un verano en Inglaterra, donde fue a aprender inglés. Esta iniciativa se convirtió en tendencia.

Miles de mujeres de distintas edades se han sumado a la iniciativa y han publicado las agresiones y abusos sufridos. Señalan que es una muestra de solidaridad con la víctima de la “Manada”. Estos testimonios se suman a manifestaciones en las principales ciudades de España, a la recogida de firmas (un millón entre viernes y sábado), y a las declaraciones de quienes tienen una posición de responsabilidad frente a la sociedad.

Estos son algunos de testimonios compartidos en Twitter:

“15 años, en Rota. Hablaba con un chico, que había conocido un año atras, este era socorrista en la playa y me caía muy bien, teníamos confianza.

Me drogó. No recuerdo absolutamente nada de esa noche, y mis amigas no me vieron apenas hasta las 5am q volví a aparecer”.

“Tengo 32 años y me despierto con miedo cuando se me cae el edredón por las noches. Cuando era pequeña me pasaba igual. El hombre que más tenía que haberme querido tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo”.

Violencia sexual, más común de lo que se cree

La violencia sexual incluye, por supuesto, las violaciones, pero hay otras formas que se manifiestan en intimidaciones, maltrato verbal, acoso, manoseo, expresiones lascivas... Por eso, una de las participantes en #Cuéntalo, dice: “Tengo 42 palos, he visto y sufrido todo tipo de situaciones y aún no he conocido una sola mujer que no haya sufrido algún tipo de abuso o agresión. Ni una de nosotras ha llegado a la edad adulta sin algún percance o trauma. Sois conscientes de la magnitud?”. Se refiere a que en el mundo son corrientes los episodios en los que las mujeres se sienten ultrajadas por palabras y actos de los hombres y, para muchos, pasan desapercibidos.

Este dato lo revela la Organización de Naciones Unidas: “se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida”.

En Colombia, las cosas no son distintas. Carlos Eduardo Vladés, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló que 2017 ha sido el año más violento contra las mujeres: de 23.000 personas víctimas de delitos sexuales, 20.072 fueron mujeres.

En 2008 fue promulgada la Ley 1257, para mejorar esta situación y combatir los hechos que atacan a la mujer por ser mujer, dentro de ella se imparten órdenes a las instituciones del Estado y no gubernamentales para que socialicen y prevengan actos de machismo y formulen programas de formación y atención a la mujer como ente social de gran importancia para la sociedad colombiana. Según esta ley:

“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer”.

Las leyes, más los movimientos sociales como el surgido en España, se van tornando evidentes las situaciones de maltrato a las mujeres y factores de cambio.