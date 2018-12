Aplicaciones que le economizan datos

Frustración y rabia son dos sentimientos que puede generar en la gente no tener conexión wifi o datos, lo dijeron los doctores Lee Hadlington y Mark Scase de la Universidad De Montfort (Reino Unido) en un estudio publicado hace un mes, titulado: Frustraciones y fracasos del usuario final en la tecnología digital: explorando el papel del miedo a perderse, la adicción a Internet y la personalidad.

El estudio aclara que esas sensaciones dependen de la personalidad de cada usuario, pero si usted alguna vez lo ha experimentado porque le tocó llegar a fin de mes sin las megas necesarias para al menos poder chatear por WhatsApp, las versiones lite de algunas aplicaciones pudieron haber sido la manera de no consumir tantos datos y evitar esos sentimientos.

Messenger Lite, Twitter lite, Facebook Lite, Uber Lite, Skype Lite, Linkedin Lite, Line Lite, son algunas de las opciones que hay en la tienda de descargas Google Play. También hay otras, que en vez de Lite, tienen el “apellido” Go, como YouTube Go y Google Maps Go

Cada una de ellas es una alternativa para los usuarios que tienen planes de navegación que no pasan de los cuatro gygabites. Esas apps, además de estar hechas para gastar menos datos, tienen ventajas adicionales: pesan menos, por lo que no ocupan tanto espacio en el almacenamiento interno del móvil y funcionan mejor cuando la conexión a Internet es muy inestable.