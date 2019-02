¿Por qué lo que dice en redes sociales le puede salir caro?

Esa audiencia se dará en Sala Plena, y como otro de los puntos es si los responsables de las plataformas ejercen o no un control sobre las noticias y perfiles falsos, Ortiz invitó a los representantes de Google y Facebook.

Al conocer la imagen, Sebastián la desmintió; sus amigos y conocidos les solicitaron a sus contactos en esa plataforma que reportaran la publicación para que la red social le diera de baja. “Por favor, no crean todo lo que dicen las redes. Les pido el favor de reportar este post”, escribió su amiga María Alejandra Ramírez .

Las redes sociales son terreno movedizo para quienes lanzan improperios contra otros y se escudan en la libertad de expresión. Cuando no se miden las palabras se podría pasar a la injuria o la calumnia, delitos que sin importar el medio por el que se cometan, se penalizan.

Así lo aclara Martha Cecilia Ramírez Torres, directora de maestrías y especializaciones de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de la Sabana. Según ella, aunque en el Código Penal no se mencionen específicamente las redes sociales, “que el delito se cometa por estos medios no quiere decir que no se constituya”.

Diego Buitrago, docente de la facultad de derecho de la universidad CES y experto en derecho de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), reitera que “la injuria y la calumnia son tipificados independientemente del canal por el que se realicen”.

Y ahí está un punto más a debatir: si se necesita una especificidad en el código, además de qué alternativas hay, cuáles reglas deben existir, si la salida debe ser siempre la responsabilidad civil o penal para quienes vulneren los derechos o cometan delitos menores como la calumnia o la injuria en estos espacios y, por supuesto, cuál es el límite entre expresarse con libertad y hacerle daño a otros.

Lo que estamos viviendo actualmente, comenta Ramírez, es una muestra de la irresponsabilidad de algunos usuarios de estos medios sociales que se toman con ligereza sus acusaciones y creen que son inmunes a las responsabilidades que estas acarrean.

Para ella, que esas situaciones se presenten en plataformas como Facebook y Twitter es aún más sensible, ya que su impacto ante la sociedad puede ser mayor.

Lo que podría suceder entonces el próximo 28 de febrero, dice el profesor del CES, es que “se ponga sobre la mesa esta situación con la idea de encontrar nuevos escenarios jurídicos”, que para él son innecesarios, ya que el Código penal actual no diferencia el medio, simplemente se comete el delito y listo.

Por su parte, la vocera de la Sabana considera que en definitiva las redes sociales están trayendo retos, y este es uno, revisar si se deberían considerar sanciones especiales para lo que se hace en las vías digitales y atenta contra otros.