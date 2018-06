Animales que suman y restan

De la inteligencia de las abejas no queda duda: saben que nada es distinto de algo y pueden poner el cero al final de una secuencia numérica.

Entienden el cero, tal como los delfines, la lora gris africana, algunos primates no humanos y los niños.

Las matemáticas no son una habilidad exclusiva del Homo sapiens. Están en muchas otras especies y grupos animales, que tienen un sentido de la cantidad y que distinguen no solo grande de pequeño, más de menos y también dos de cuatro y cuatro de diez.

El estudio en Science que demostró el entendimiento del concepto cero en las abejas se añade a la habilidad matemática de estos insectos sociales. Estudios mostraron en el pasado que Apis mellifera puede contar hasta cuatro objetos.

“He dicho que no me sorprende ningún comportamiento inteligente de las abejas, pero este sí lo hizo”, dijo Lars Chittka, biólogo del comportamiento en Queen Mary University of London.

En el nuevo estudio, los insectos lograron distinguir un pedazo de papel limpio como ‘menos que’ uno con algunas manchas.

“Entienden que hay una especie de distancia numérica”, explicó Scarlett Howard, biólogo de RMIT University en Australia, cabeza del estudio. “Esa es una etapa importante de entender cero”.