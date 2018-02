No, no: las plantas aparecieron mucho antes

Sin las plantas no hubiera sido posible. Con ellas se volvió verde el paisaje y crearon hábitats para los animales. Hasta ahora se tenía por ciento que las plantas, de acuerdo con el fósil más antiguo, habían aparecido hace unos 420 millones de años.

Pero un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que surgieron mucho antes, para ser más exactos hace 500 millones de años, lo que altera la percepción sobre la evolución de la biósfera terrestre. Las plantas son esenciales en el ciclo del carbono que regula la atmósfera y el clima del planeta.

Con una metodología de reloj molecular, que combina evidencias de las diferencias genéticas entre las especies vivas y los fósiles de los ancestros comunes para establecer una línea del tiempo evolutiva que pasa sobre los vacíos del registro fósil.

Jennifer Morris, de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, cabeza de la investigación, explica que “la diseminación global de plantas y su adaptación a la vida terrestre llevó a cambios en el clima que derivaron en una disminución dramática de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y en un enfriamiento global”.

Mark Puttick, coautor, dice que el registro fósil es incompleto y por eso no es una guía confiable, lo que se obvió con el reloj molecular para comparar diferencias en los genes de las especies vivas, diferencias convertidas luego en eras usando las edades de los fósiles como un marco amplio.

“Nuestros resultados muestran que el ancestro de las plantas terrestres vivió en el cámbrico medio, similar a la edad de los primeros animales terrestres”.