Carne y clima ¿una pareja irreconciliable?

Hoy la carne es cuestionada de nuevo, no por sus posibles efectos cancerígenos como sugirió la Organización Mundial de la Salud, sino por los sucesivos estudios que recalcan el daño que hace su producción al planeta.

Cálculos del profesor Carlos Suescún de la Universidad Nacional, según un boletín de prensa de 2016, indican que si se hiciera un promedio, cada vaca tendría 1,2 hectáreas para pastar, pero como no es uniforme, hay zonas donde dispondría de 3,5 hectáreas.

Para Poore, el impacto se puede reducir mucho cambiando la forma como se produce y lo que se consume, aunque para él lo mejor es una dieta sin productos pecuarios, porque se incidiría no solo en los gases de invernadero sino en la acidificación de los suelos, la eutrificación (acumulación de residuos orgánicos), en el uso de la tierra y en el del agua.

Otro artículo científico en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences analizó el caso estadounidense y concluyó que si todos fueran veganos se liberaría tanta tierra como para alimentar 350 millones de personas.

Estudios como el de Tilma y Clark publicado en la revista Nature en 2014, sugieren que una reducción sustancial, del 75 %, en el consumo de carne y leche reduciría un tercio las emisiones del sector.

Eliminar la ingestión de carne un solo día a la semana significaría dejar de emitir 1,3 gigatoneladas de CO2, equivalente a sacar de circulación 273 millones de autos, de acuerdo con un informe de Brent Kim y colegas, del Centro para un Futuro Habitable, de la Universidad John Hopkins.

Carne y cambio climático, una relación directa sin soluciones a la vista.