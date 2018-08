Los cráteres lunares sí contienen agua

Se intuía, se decía, se sugería, pero ahora hay una certeza: hay agua en la Luna.

La confirmación llegó en un artículo de varios científicos, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, con participación de investigadores de la Nasa.

El agua se encuentra en las más oscuras y frías partes de las regiones polares. Está en depósitos de hielo irregularmente distribuidos, los cuales posiblemente son antiguos.

En el polo sur, de acuerdo con el estudio, la mayor parte del hielo se concentra en los cráteres, mientras que en el norte el líquido se halla distribuido en mayor proporción pero de modo muy disperso.

Que haya más en los cráteres en el sur es que este tiene más sitios fríos.

Ya en los años 60 se hablaba de la posibilidad de que hubiera agua en los sitios oscuros de este satélite natural de la Tierra, así como en otros cuerpos del Sistema Solar como Mercurio y el planeta menor Ceres.

Más recientes son los hallazgos de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter de la nasa y Chandrayaan-1, de la India, quienes reportaron la presencia de hidrógeno cerca a los polos lunares.

Pero eso, en palabras de Shuai Li, de la Universidad de Hawai, autor principal del estudio, podría haber sido por la existencia de hidroxilo o algo más con hidrógeno, no solo por agua.

Ese hidrógeno también podría provenir del viento solar, esas partículas de alta energía que continuamente golpean la Luna.

Y la posible existencia en el polo sur, sugerida por otra observación, podría haberse debido a un fenómeno diferente, como un suelo inusualmente reflectivo, explicó la Nasa.