Cambiarán la definición de qué es un kilogramo

¿Qué es un kilo? ¿Mil gramos? ¿Y qué es un gramo? Parece sencillo de responder, pero no lo es tanto. Y posiblemente cuando le pregunten el próximo año qué es un kilo, podría enredarse más o... pasar de sabihondo.

Es que el viernes 16 representantes de 57 países se reunirán en Versalles,Francia y uno de sus objetivos es cambiar la definición del kilogramo.

Ah, no es que vaya a tener más ni menos gramos. No. El caso es otro y la historia es la siguiente.

Fue el rey francés Luis XVI quien a finales de los años 1700 reunió a un grupo de científicos para establecer las unidades internacionales de medida. Allí nació lo que era un kilo.

Por ejemplo, un metro fue definido entonces como la diezmillonésima de la distancia del Polo Norte al ecuador terrestre. El kilo quedó establecido como la masa de un litro de agua, pero para hacer más práctica la medida se tradujo en algo material.

Así, durante más de un siglo ha sido definido por el peso de un cilindro de platino-iridio en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia.

Ese cilindro fue bautizado como El Gran K y su masa es constante, pero el peso no: puede aumentar cuando se llena de polvo y residuos del aire o disminuir cuando lo asean.

Ese pedazo de metal es de importancia internacional y varios laboratorios de metrología alrededor del mundo tienen copias y cada 40 de años más o menos envían esas copias a Francia para verificarlas contra el prototipo.

Entonces, ¿cómo se cambiará? Pues los científicos están convencidos de que la definición no puede depender de un material que puede variar en el tiempo. Por eso, de ser aprobada la resolución el viernes, en adelante un kilogramo estará definido en términos de la constante de Planck, que relaciona la energía de un fotón con la frecuencia de sus ondas.

Como su nombre lo dice, es constante, no sufre cambios y eso es lo que se quiere asegurar.

“La constante de Planck nunca cambia, es la misma todo el tiempo. Y su valor fue confeccionado en la fábrica del universo. Está allí para todos”, en palabras de Stephan Schlamminger, físico del US National Institute of Standards and Technology, citado por The Guardian.

Se espera que la medida sea aprobada y entre en vigencia el 20 de mayo de 2019.