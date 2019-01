¿Por qué nacen tantos bebés con los intestinos afuera?

Más bebés están naciendo en Estados Unidos con un agujero abdominal y los intestinos afuera y aunque se pueden poner en su sitio mediante una intervención, deja secuelas.

¿A qué se debe? Un estudio lo relaciona con el uso de opioides, que se disparó en ese país.

El reporte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estudió los casos de gastrosquisis, cuyas causas no son bien conocidas y que es más frecuente en bebés de madres de menos de 20 años.

Mediante cirugía se puede corregir el defecto, pero a lo largo de la vida podrá haber problemas de digestión y absorción de alimentos.

La tasa de gastrosquisis aumentó 10 % de 2006 a 2010 y de 2011 a 2015. Pasó de 4,2 casos por 10 000 nacimientos a 4,5. El mayor aumento fue en bebés de madres entre los 20 y 30 años.

Esa tasa había venido en aumento desde 1995, de acuerdo con otro estudio.

Y aunque la razón no está bien establecida, el análisis del CDC sugiere un vínculo con la epidemia opioide que hay en ese país: la prevalencia es 1,6 veces más altas en lugares con altas tasas de prescripción de medicamentos de ese tipo.

La investigación solo halló una asociación pero no puede probar una causa directa. SE examinó el uso de opioides en la población en general, no específicamente en mujeres y no en aquellas que dieron a luz bebés con los intestinos afuera.

Llamó la atención que el rango de edad se ha ido extendiendo, pues era más común en madres de menos de 20 años y ahora hasta los 30 se dan casos.

Los bebés que nacen con esa condición son operados, pero los intestinos demoran semanas en comenzar a funcionar y es común que deban permanecer hasta meses en unidades de cuidado neonatal intensivo.