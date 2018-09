Los gatos están perdiendo la batalla con las ratas

Aunque pareciera mentira, no lo es: los gatos están perdiendo la ‘guerra’ con las ratas. No son tan buenos para cazarlas, sugiere un estudio publicado en Frontiers in Ecology and Evolution que estudió el caso de felinos viviendo en la misma área de las ratas.

En vez de disminuir la población de roedores, los gatos se concentran en otras presas como las aves.

“Como cualquier presa, las ratas sobrestiman los riesgos de depredación. En presencia de gatos, ajustan su comportamiento para hacerse menos evidentes y pasar más tiempo en sus madrigueras”, explicó Michael H. Parsons, de Fordham University.

La creencia extendida es que los gatos son enemigos naturales de las ratas, pero investigadores estadounidenses y australianos afirman que prefieren presas más pequeñas y fáciles como los pájaros y otros animales silvestres.

Hasta ahora, por ejemplo en el caso de Nueva York, no se ha podido comprobar el número de ratas cazadas por los pequeños felinos, pero sí se tienen datos del efecto de estos sobre otras formas de vida.

Los científicos se basaron en una colonia de ratas con microchips en esa ciudad. Con videocámaras registraron el efecto de gatos ferales sobre los roedores

Al examinar 306 videos tomados durante 79 días. Aunque más de 3 gatos estaban activos cada día, solo se registraron 20 eventos de acecho, 3 intentos de caza y 2 capturas exitosas. Ambas se dieron cuando los gatos hallaron las ratas ocultas y el tercero fue un intento en área abierta donde el gato perdió interés en el roedor.

Se encontró que ante la presencia de gatos, las ratas pasan menos tiempo en área abierta y más buscando abrigo.

“La presencia de gatos resultó en menos avistamientos de ratas ese día o el siguiente, mientras que la presencia de humanos no afectó esos avistamientos”, dijo Parsons. En contraste, el número de ratas vistas en un día dado no predijo el número de gatos vistos al siguiente día.

“No estamos diciendo que los gatos no depredan ratas, solo que las condiciones deben ser las adecuadas para que eso se dé”, dijo Michael Deutsch, de la firma Arrow Exterminating Company, que participó en el estudio.

Todo esto sugiere que liberar gatos para controlar ratas podría tener efectos nocivos sobre las otras formas de vida silvestre, no sobre los roedores.