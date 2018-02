Descubren un nuevo y sorprendente idioma: el jedek

Ahí estaba, al oído de todos, pero no se le había escuchado bien. Lingüistas de la Universidad Lund descubrieron un nuevo lenguaje hablado por gente en la península Malaca y lo llamaron jedek.

“No es un lenguaje hablado por una tribu desconocida en la selva, como podría imaginarse, sino en una villa estudiada antes por antropólogos. Como lingüistas tenemos un conjunto distinto de preguntas y encontramos algo que no vieron los antropólogos”, explicó Niclas Burenhult, profesor en esa universidad, quien recolectó el primer material de los parlantes del jedek.

Se trata fe una variedad áslica (lenguas indígenas habladas por los Orang Asli) dentro de la familia austroasiáticas y es hablada por unas 280 personas, cazadores recolectores al norte de la península.

“La documentación de una minería de lenguas amenazadas como esta es importante porque provee una mirada al conocimiento humano y la cultura”, en palabras de Joanne Yager, estudiante de doctorado.

Este lenguaje fue descubierto durante un proyecto de documentación de lenguas, Lenguas del Semang, en el cual visitaron varios pueblos para recoger datos de las lenguas de distintos grupos que hablan los lenguajes áslicos.

“Vimos que una gran parte del pueblo hablaba en un idioma diferente. Usaban palabras, fonemas y estructuras gramaticales que no se usan en Jahai. Algunas de las palabras sugerían un vínculo con otros lenguajes áslicos hablados más lejos en otras partes de la península”, dijo Yager.

El jedek tiene unas características sorprendentes como quienes lo hablan. En la comunidad hay más igualdad de género, casi no hay violencia interpersonal, animan a sus hijos a no competir, no hay cortes ni leyes. Tampoco hay profesiones, cada uno tiene las habilidades que requiere un grupo de cazadores recolectores.

Así, ese estilo de vida se refleja en el idioma: no hay palabras indígenas para las ocupaciones ni para las cortes legales, tampoco verbos para denotar propiedad tales como prestar, robar, comprar o vender, pero sí tienen una riqueza de vocabulario para describir el intercambio y compartir.

“Hay tantas maneras de ser humano, pero muy a menudo nuestras sociedades urbanas son usadas como criterio de lo que es universalmente ser humanos. Tenemos mucho que aprender, no solo nosotros mismos, de las riquezas culturales y lenguas no documentadas y amenazadas que existen”, expresó Niclas Burenhult.

Hoy en el mundo existen alrededor de 6.000 lenguajes y cerca del 80 % de la población mundial habla uno de los grandes idiomas, mientras 20 % habla uno de los 3.600 más pequeños.

Investigadores estiman que en 100 años cerca de la mitad de esas lenguas se habrán extinguido.