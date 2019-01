Mitos sobre la temblorosa Tierra

Sobre ideas que se suscitaron luego del “spam de alertas” del SGC, como que las réplicas son anticipan un temblor mayor, Tovar ayudó a desenmarañar cinco mitos más para que no se alerte innecesariamente. Si ha de preocuparse que sea con argumentos.

Esto luego del temblor que se presentó a 12 kilómetros del pico central del volcán Nevado del Huila de 5,6 de magnitud. Hasta el momento no se ha confirmado si este sismo se debe al volcán. Días antes, el 23 de enero, se presentó uno de magnitud 5,4 a 22 kilómetros de San Gil en Santander.

Desde el viernes 25 de enero los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el encargado de monitorear la actividad sísmica y reportarla, no han cesado.

Un terremoto es la sacudida del suelo causada por un resbalón repentino en una falla, no obstante también puede originarse por impactos de meteoritos al planeta o por actividad volcánica, cuenta David Tovar , geólogo planetario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

Aunque no hubo mayores daños, anuncios sobre las recomendaciones de cómo actuar frente a ellos atemorizaron a algunos internautas.

También aclara que aunque se puede presentar que luego de réplicas surja un terremoto más poderoso, no se ha encontrado una relación directa, estadísticamente hablando. Y, de hecho, “es mejor que la energía se libere poco a poco que de un solo golpe, así que esto es positivo”.

Tovar recuerda a medios y al público general que desarrollada en la Universidad de Stanford, la escala sismológica de Richter o escala de magnitud local (ML), medía la liberación de energía en función de la energía local y el desplazamiento vertical del suelo, es decir solo sirve para medir movimientos de la tierra en el sur de California. “A la hora de extrapolarla a otras partes del mundo no funciona. Por eso hoy se habla de escala de momento sísmico que no requiere que se tenga en cuenta la geología local; es una escala estándar”.

Hace más de una década se utiliza la escala de Momento que va hasta 10, no la de Ritcher. Si escucha que “el sismo tuvo una magnitud de 6,1”, no se está haciendo referencia ni a grados, ni a Ritcher.

No hay una manera científicamente plausible de predecir la ocurrencia de un terremoto en particular. Las entidades como el SGC pueden y hacen declaraciones sobre las tasas de terremotos, describiendo los lugares con mayor probabilidad de producir uno a largo plazo. Tovar aclara que es importante tener en cuenta que la predicción, como la gente lo espera, requiere predecir la magnitud, el tiempo y la ubicación del futuro terremoto, lo que no es posible actualmente. Grupos de investigación de la Universidad Nacional y otras organizaciones científicas internacionales están trabajando para comprender mejor los terremotos con la esperanza de poder predecir el tamaño, la ubicación y el momento en que ocurrirá.