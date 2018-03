¿Puedo contraer influenza en un vuelo?

No se preocupe: si usted viaja en el avión en el que va un pasajero muy enfermo con influenza, las chances de contagio son mínimas y solo son más altas para quienes se sienten al lado de esa persona.

Eso sugiere un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Antes de este estudio el temor era general pero no se conocían datos precisos de cómo podría afectarse el resto de los viajeros.

En su estudio, los investigadores viajaron en 10 vuelos largos durante la temporada de la influenza, vuelos de 3,5 a 5 horas. Casi toso los aviones iban llenos de pasajeros.

Se analizó cómo se movían los pasajeros en el vuelo y cómo interactuaban con otros. Antes y después del vuelo se recogieron muestras del aire dentro de la aeronave.

Los análisis no arrojaron evidencia de la presencia de 18 virus respiratorios comunes.

Los pasajeros sentados hasta a dos sillas de quien estaba enfermo, así como una fila adelante y otra atrás, tenían hasta 80 % de riesgo de contagio, pero todos los demás estaban seguros, con menos de 3 % de chances de contagiarse.

Si le tocó sentarse al lado de uno con la influenza y no pudo cambiar de puesto, no lo mire, no se toque cara ni ojos y limite el contacto con superficies que compartan, además use un desinfectante de manos.

El estudio tiene unas limitaciones, como no haber evaluado vuelos más cortos, además de haber mirado solo aviones con un solo pasillo, además de que la muestra fue pequeña.