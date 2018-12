¿Se acerca la hora de los bebés pedidos a la carta?

Jennifer Doudna, una de las pioneras de la edición genética, se había preparado mentalmente para cuando llegara el día, abriera su correo o respondiera una llamada anunciando el primer bebé editado con la técnica CRISPR.

Ese día llegó. Y fue anunciado a finales de noviembre por su inspirador, el chino He Jiankui: editó un gen en un par de mellizas, Lulu y Nada, para disminuir el riesgo de que contrajeran el VIH.

El momento se veía llegar desde que en 2015 otros chinos editaran genes (modificaran) en embriones humanos para corregir un trastorno sanguíneo, la beta talasemia. No fue un intento exitoso, aunque la intención era interrumpir el desarrollo embrionario a los tres días.

Y en 2016 un equipo encabezado por Canquan Zhou y Junjiu Huang usó la técnica para remover en embriones una variante genética relacionada con cardiomiopatía hipertrófica. Tras tener éxito, a los tres días interrumpieron su crecimiento.

Aunque se considera tal vez la técnica más prometedora para editar el ADN de las personas y aliviar enfermedades y defectos o prevenirlos, las llamadas tijeras genéticas, como también se les conoce, permiten la selección de rasgos de los seres vivos. Es decir, en el caso humano, bebés a la carta según la voluntad de sus padres: de ojos claros u oscuros, cabello rubio o negro, altos o bajos y así por el estilo.

Por eso los científicos en general han mantenido un acuerdo explícito: no crear bebés diseñados más que para corregir problemas y solo cuando la técnica sea segura. Aún no lo es.

He Jiankui editó el par de mellizas in vitro y una de ellas solo quedó con una copia anulada del gen CCR5.

Del caso el científico no reveló toda la información.

Aparte del revuelo, el anuncio se dio dos días antes del Segundo Encuentro Internacional sobre la Edición del Genoma Humano en Hong Kong, en el que investigadores del tema de distintos países acordarían cómo continuar las investigaciones.

A diferencia de otros avances genéticos, la modificación de las células germinales (células diferenciadas) se transmite a los hijos: se altera la herencia y la evolución.

“Nunca hemos hecho algo que cambiara los genes de la raza humana y nunca hemos hecho algo que tenga efectos que pasen por generaciones”, en palabras de David Baltimore, quien presidió la reunión internacional. He y sus colaboradores lo hicieron.

Para ello limpiaron el esperma de hombres para que no tuvieran el VIH, luego lo inyectaron, con las enzimas de CRISOR-Cas9 (gráfico) en óvulos no fertilizados de las parejas de aquellos. Produjeron 22 embriones de los cuales 16 parecían viables para ser editados. Dos de cuatro de una pareja contenían modificaciones del CCR5 y He los implantó en la mujer, aunque uno tenía una copia intacta de ese gen.