Descartan acción humana en primeras pinturas rupestres

No, los primeros artistas que pintaron cavernas no fueron humanos. No. Tampoco extraterrestres. Fueron los neandertales.

Eso dicen dos estudios en Science y Science Advances, de tres antiguas pinturas rupestres en España, elaboradas hace más de 60.000 años y de conchas decoradas halladas en otra cueva.

El primer hallazgo se basó en la datación de las pinturas, realizada mediante la técnica del uranio-torio que reveló que esas pinturas tienen 64.000 años, fueron pintadas antes de la llegada de los humanos modernos a Europa.

Esas obras de arte han sido atribuidas a los humanos, pero este estudio no solo demostraría que no es así sino que revelaría que los neandertales eran mucho más sofisticados de lo que se pensaba. Tenían pensamiento simbólico

Chris Standish, arqueólogo de la Universidad de Southampton, uno de los autores, indicó que “este es un increíble y emocionante descubrimiento que sugiere que eran mucho más sofisticados de lo creído”.

La datación sugiere que esas manifestaciones más antiguas del arte en las cavernas se hicieron más de 20.000 años antes de la llegada de los humanos modernos.

Los lugares estudiados fueron La Pasiega, al nordeste de España, Maltravieso al oeste y Ardales al suroccidente.

Todas contienen pinturas en ocre y negro de grupos de animales, puntos y signos geométricos, así como impresiones de manos y grabados.