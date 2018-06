Tortugas marinas: grandes olvidadas

Parecen muchos pero, con base en la estimación anterior, serían 7 u 8 individuos adultos por año, muy poco para mantener una población estable, comenta Karla G. Barrientos Muñoz , Directora Científica de la Fundación Tortugas del Mar, entidad no gubernamental que se encarga de aportar a la conservación de las tortugas marinas a través de la educación ambiental.

Las amenazas se extienden a las otras cuatro especies de quelonios marinos (como se clasifican) que llegan al territorio nacional, entre las siete que existen en el mundo. Acá no se les ha recibido bien, una situación que se trata de cambiar con esfuerzos comunitarios, fundaciones, empresa privada, algunas Corporaciones Ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales.

A las costas nacionales, bien sea del Pacífico o el Caribe, o a ambas, llegan la Dermochelys coriacea (caná), Chelonia mydas (verde), Caretta caretta (cabezona), Eretmochelys imbricata (carey) y Lepidochelys olivacea (golfina).

Con excepción de la tortuga golfina que se mantiene estable, las poblaciones de las demás especies vienen en descenso, aunque hace falta investigación e información sobre su estado actual, dice Cristian Ramírez Gallego, Director Ejecutivo de aquella Fundación, quien con Karla busca identificar los potenciales sitios de anidación y alimentación para priorizar esfuerzos de conservación en conjunto con las comunidades.

No es mentira la falta de información. En 2017 se hizo una reunión en el Ministerio del Medio Ambiente para tratar el tema junto a autoridades ambientales, Parques Nacionales y ONG. Diana Moreno, de Asuntos Marinos Costeros, decía que la finalidad era “buscar mecanismos de información estandarizados y así establecer acciones efectivas para preservar estos réptiles”.

¿En dónde anida, cuántas quedan, cómo se pueden proteger? Preguntas que no tienen respuesta cierta. Un estudio en 2001 de Claudia Ceballos, para el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), afirmaba que cuatro de las especies (menos la golfina) se acercaban o anidaban frente a 181 playas a lo largo de 730 kilómetros, 44 % de la costa Caribe de 1.650 kilómetros. Invemar realiza investigación básica y aplicada de los ecosistemas marinos de interés nacional con el fin de proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas.

Los datos son más anecdóticos, comenta Barrientos Muñoz: lo que dicen las comunidades es muy valioso, pero no se tiene la rigurosidad científica para saber si siguen llegando, cómo era antes, cuántas, cómo y dónde. “Lo que no se monitorea no se gobierna”, aclara. “Hace un par de años en un trabajo con varias entidades encontramos el lugar más importante de alimentación para la críticamente amenazada tortuga carey en el Pacífico, sitio nunca reportado y donde las comunidades de Bahía Málaga las han protegido por décadas”.

Ello sin contar decenas de playas pequeñas a lo largo de los dos litorales que no han sido estudiadas. “Tenemos una gran deuda con ellas”. En las expediciones a la Reserva Seaflower (Islas de San Andrés), en conjunto con la Infantería de Marina de la Armada Nacional se ha encontrado anidación relevante de tres especies, que en el área continental están diezmadas: la cabezona, carey y verde.