¿Se puede envejecer y tener buena salud?

También no automedicarse y hacer ejercicio regularmente, controlar el estrés, tener más vida social y equilibrar de modo que no todo sea trabajo.

“Lo ideal es llegar a lo más viejo posible, pero lo más sano posible. ¿Cómo? Cambiando ciertos estilos de vida. Si usted entiende que envejece desde que nace, si entiende que se tiene que cuidar para una vejez y una vida cada vez más largas, tiene que evitar muchas cosas en el camino, muchos riesgos. Si desde que está pequeño le comienzan a decir en la escuela acuérdese que esto que le estamos dando es para que le dure hasta los 90 años, usted lo va a cuidar.

Me dicen que usted se tenía que cuidar, pero ya tengo hipertensión, una diabetes, cirrosis... y me dicen que voy a vivir así 40 años más con una enfermedad renal crónica. ¿Cómo? Me hubieran dicho esto desde antes.

Nos tenemos que apropiar cada uno de nuestro propio proceso. No podemos tener excesos, hay que cuidar la maquinaria, pero eso no lo entiende uno sino cuando el médico le dice que tiene tal cosa. Falta educación desde la infancia para llegar lo más lejos posible, lo más sano posible.

En el campo de la salud se debería hacer más promoción y menos atención. Si empezaran desde que estamos jóvenes a hacer más prevención, que enseñaran a cuidar su propia salud, no llegaríamos a viejos con tantos problemas.

Deberíamos tener una cultura del envejecimiento desde la guardería. Entendamos que vamos a vivir en una sociedad de viejos. Mientras más nos demoremos para entender eso, la sociedad, los gobernantes, ¿cuándo se le escucha a alguno una política poblacional? Ni un alcalde ni un gobernador.

Son fenómenos a largo plazo, que están pasando frente a nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Un gobernante no piensa sino para sus cuatro años.

Hay que tener una cultura para la vejez. No son campañas.

Si los servicios de salud entendieran que no son servicios de salud si no de enfermedad porque atienden es cuando estamos enfermos, que si cumplieran con su función de prevenir, de conservar la salud, a usted no le estarían diciendo que tiene que tomarse el medicamento cuando ya está enfermo sino cómo evitar que llegue a eso.

Usted paga la seguridad social y no le están garantizando salud. Le están garantizando que si se enferma, lo atendemos; que si hay que hospitalizarlo, lo hospitalizamos; que si hay que operarlo, lo operamos. Eso es lo que garantizan. Esos no son servicios de salud. Es decir muchas estructuras, organizaciones y el Estado tendrían que ponerse a pensar a futuro. No lo enseñan porque tampoco nadie lo piensa. Todo es trabaje, trabaje, trabaje, el estrés está generando mucha enfermedad. La productividad primero, ¿el ser humano?”

Doris Cardona A., docente e investigadora Universidad Ces