Así puede aprovechar su celular para tomar fotos que le envidien

No importa que no ilustren esa primera página, podría usarlas para tener una cuenta de Instagram de miles de seguidores o simplemente crear un álbum que valga la pena mostrar.

Publicar en la primera página de The New York Times está al alcance de pocos, pero Adriana, que es una reconocida fotógrafa brasileña, lo hizo. Lo logró, sobre todo, porque ella no solo obtura o da un toque (si es con el celular), sino que “desarrolla una conexión con la imagen”, cuenta.

El 25 de octubre de 2015, el periódico The New York Times sacó en su portada una fotografía tomada con un celular. En ella se ven los estragos del huracán Patricia en México; Rosario, una mujer desconcertada, y su hija, Gisol, son el centro de atención; a su alrededor hay ramas, cables y postes caídos. La imagen la hizo Adriana Zehbrauskas ; la tomó con su iPhone.

Cuando alguien va a hacer un retrato, o una foto de un objeto, busca transmitir un mensaje, entonces no se acelere y no haga un “poncherazo”, tómese el tiempo de pensar qué quiere transmitir, y después de eso asuma una posición respecto a lo que capturará, concéntrese en alguna característica o gesto.

Entre las herramientas que están incluyendo las cámaras de los últimos celulares, la que más le sorprende a Jesús Henao es la de retrato. Según él, a veces siente que su cámara profesional no es necesaria para lograr un registro de alguien que sorprenda.

En caso de que el teléfono que usa cuente con esa opción, úsela, igual que el desenfoque, que le permitirá centrar la atención en el personaje u objeto mientras que el resto de la escena se ve borroso.

En cuanto a planos, Henao recomienda el plano medio, o sea, que la persona se corte un poco más abajo de la cintura. “Una foto debe ser equilibrada, el objeto o el personaje verse en armonía con el espacio”. Tenga en cuenta, por ejemplo, no cortar en la mitad de las piernas, no dejar más distancia en un lado que en otro, a no ser que haya cierta intención, que el “aire” que queda arriba de la cabeza no cree un desequilibrio.

El consejo de Nacho, en el caso de los retratos, es “interactuar con la persona antes, eso es mejor que hacer un retrato robado”, es decir, sin que el personaje se dé cuenta.