Así puede cuidar el planeta escogiendo bien los dispositivos que compra

Hay compañías como Apple y Samsung que reciben algunos de los equipos como parte de pago por uno nuevo, o que, en el caso de Apple, pueden darle al usuario una tarjeta regalo por él. Esta práctica, que busca aprovechar los materiales útiles del dispositivo que ya no está en uso, le ahorra unos pesos al usuario y ayuda a la Tierra.

El sonido se escuchará amplificado gracias a la resonancia de este elemento, tal vez no tanto como con un equipo de última tecnología, sin embargo, ese dato es música para los oídos de los ambientalistas.

Si no quiere contribuir económicamente a esta industria puede optar por un dispositivo realmente verde, por ejemplo, altavoces hechos en bambú. Estos tienen su lugar en la lista de “gadgets” amigables con el medio ambiente. No se trata de nada más que de un bambú reutilizado al que se le hace una ranura en la que se puede adaptar un teléfono inteligente que tenga sus bocinas en la parte inferior.

“El beneficio no pasa solo por este ahorro. Los aires acondicionados inteligentes ayudan a reducir el calentamiento global y el efecto invernadero al emplear refrigerantes que no afectan la capa de ozono”, explica Rodríguez.

Por esa razón, si va comprar aire para su hogar o compañía debe adquirir uno que use la energía necesaria para funcionar, que revise la temperatura del espacio donde está instalado y el compresor trabaje a bajas velocidades, así podrá ahorrar hasta un 60 % de energía.

Si entre los componentes de un dispositivo hay cadmio o PVC, debe saber que este no es muy amigable, sobre todo cuando termina en un vertedero en el que no se le da un buen manejo como el que sí tendría en sitios donde lo reciclan adecuadamente.

En el mercado ya hay televisores que no lo usan. Samsung, por ejemplo, desarrolló una tecnología llamada Quantum Dot (Cd-free) que no requiere del metal para mostrar imágenes más reales en sus pantallas. A 2016 más de dos mil modelos de esa compañía habían sido galardonados con certificaciones ecológicas por parte de gobiernos y órganos de acreditación mundiales.

También es conveniente evitar comprar equipos que usen otros componentes dañinos, como PVC y retardantes de llamas tales como TBBP-A y BFRs y ftalatos. En un informe de 2017, la organización Greenpeace, que le ha hecho seguimiento a la industria tecnológica y la inclusión de componentes no ecofriendly, destacó el objetivo principal en su Guía de electrónica verde de 2007 a 2012: eliminar las sustancias químicas peligrosas. Once años más tarde de trazar ese propósito, señalaron que la compañía Apple ha sido líder en esa tarea, mientras otras empresas fabricantes de equipos móviles no han cumplido los compromisos que hicieron en 2009 y 2010 de eliminar el PVC y BFRs de sus productos.