Las extrañas y preocupantes sugerencias del buscador de Facebook

Las desafortunadas sugerencias de búsqueda empezaron a hacerse públicas en redes sociales el pasado jueves en la noche, no obstante, no hay certeza de que la aparición haya comenzado a darse desde ese día específicamente, ya que diferentes usuarios de Facebook han usado Twitter para manifestar hace varios días vienen apareciendo en el buscador esa clase de sugerencias.

En una declaración dada a el medio The Guardian, en Londres, Facebook aseguró: “Tan pronto como nos dimos cuenta de estas predicciones ofensivas, las eliminamos. Las predicciones de búsqueda de Facebook son representativas de lo que las personas pueden estar buscando en la red y no reflejan necesariamente el contenido real en la plataforma. No permitimos imágenes sexualmente explícitas, y nos comprometemos a mantener ese contenido fuera de nuestro sitio”.