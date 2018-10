Esas amenzas para la salud que vienen con su teléfono

A Fabio Carmona le empezaron a doler los pulgares desde que comenzó a usar un teléfono inteligente que compró en mayo, uno de esos que denominan tabléfono (phablet en inglés), porque son tan grandes que podrían parecer una tableta.

La molestia no era muy intensa, cuenta, pero si usaba el equipo para textear durante un tiempo prolongado sentía el dolor. Entonces buscó en Google una posible solución y encontró que podía hacerse unos masajes en el músculo aductor del pulgar (este permite que el dedo se aleje del plano medio de la mano); sin embargo, el único remedio, le dijo el médico, era disminuir el uso del equipo, al que él se considera “adicto”.

Lo que Fabio no encontró en Google, no porque no esté, sino porque no lo buscó, es que su enfermedad ya tiene nombre, existe y no es el único que la padece. Se llama pulgar de celular (smartphone thumb), así la denominaron en 2017 médicos investigadores de la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota), entre ellos la ingeniera biomédica Kristin Zhao.

Según le contó ella a la cadena televisiva CBS en Estados Unidos, formalmente se conoce como tendinitis, que es la inflamación del tendón. Esa, dijo la doctora, es una condición común en los empleados de fábricas que realizan tareas manuales, sin embargo, por estos días es más generalizada, y no hay que trabajar en alguna manufactura para padecerla, basta con chatear todos los días por WhatsApp.

“Nuestra hipótesis es que el movimiento anormal de los huesos en el pulgar podría estar causando el inicio del dolor y una posible artrosis”, explica Zhao, quien ha abordado el tema en los últimos años.

Un estudio de 2015, titulado Efectos del uso excesivo del teléfono inteligente en la función de la mano, la fuerza de agarre y el nervio mediano, concluyó que el uso excesivo de este aparato también agranda el nervio mediano e incide en la disminución de la fuerza de agarre y perjudica las funciones motrices.